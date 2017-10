Noderīgi ieteikumi, lai garderobes papildināšana nebeigtos ar bankrotu

Protams, lielākie prātvēderi teiks, ka labākais variants, kā tik daudz līdzekļu netērēt apģērbu nodaļās, ir vienkārši tur neiet un savu maku vaļā nevērt. Tomēr jāteic, ka ik pa laikam tomēr ir vajadzība papildināt skapi ar pāris jaunām lietām, lai atkal varētu teikt, ka "beidzot ir, ko vilkt". Kā to izdarīt nebankrotējot? Lūk, "Real Simple" eksperti sniedz atbildi.

Nesteidzies ar jauno sezonas preču pirkumiem. Līdzko kaut kas parādās veikalā, nesteidz to iegādāt par bargām naudām. Produkcija veikalos nonāk priekšlaicīgi! Noteikti būsi ievērojusi, ka, piemēram, jau maijā veikalu plauktos atrodamas sandales un peldkostīmu kravas, lai gan šīs preces mūsu platuma grādos izmantot vēl nav iespējams. Nogaidi – pēc kāda laiciņa arī šīm precēm piemēros atlaidi. Noteikti jāpiebilst, ka pašās sezonas beigās atrodamas preces ar lielākām atlaidēm, tādēļ, ja zini, ka, piemēram, nākamajā sezonā vajadzēs jaunus ziemas zābakus vai rudens mēteli, iegādājies to un pietaupi nākamajam gadam.

Turies pie vienkāršiem dizainiem un klasikas. Mode mainās ļoti strauji, tāpēc nav vērts skriet pakaļ katrai tendencei. Tā vietā, lai iegādātos drēbes, kuras jau pēc kāda laika izies no modes, izvēlies apģērbu, kas būs mūžam aktuāls! Piemēram, TV raidījumu vadītāja Grēta Gorjučko šajā sakarā teica tā: "Balta krekla blūze. To var vilkt ar visu. Gan kombinējot ar ko elegantu, gan tieši pretēji – sportisku. Melna apakšveļa arī būs vienmēr modē – par to esmu pārliecināta!" Savukārt māksliniece Ieva Bondare uzskata, ka tā ir klasiskā mazā kleitiņa, kas nekad neiziet no modes. Līdzīgu ideju pauda žurnāliste, modes un stila eksperte Maija Silova, skaidrojot, ka vienmēr skapī vajadzētu būt klasiskai kleitai, kas ir nedaudz pāri celim, kā arī labai piegriezuma žaketei: "Un abus šos apģērbus var vilkt praktiski ar jebko, vadoties pēc noskaņojuma. Žaketes es velku ar džinsu svārkiem un biksēm, ar zīda biksēm un pat šortiem. Man patīk klasiska un formāla apģērba integrēšana ikdienā." Bet raidījumu vadītāja Lelde Lietaviete par vienu no garderobes klasikām uzskata melnas klasiskas augstpapēžu laiviņas.

Nekrīti atlaižu varā. Nedodies uz veikalu ikreiz, kad ieraugi, ka lietām piemērotas atlaides, tikai tāpēc, ka, iespējams, atradīsi kaut ko, kas varētu noderēt. Dodies uz bodi tikai tad, kad tev kaut ko patiešām vajag. Te atradīsi modes eksperta Ginta Budes komentāru par to, kā iepirkties gudri atlaižu laikā.

Pievērs uzmanību tam, kā pareizi kopt drēbes. Lai sanāktu mazāk izdot par jaunu drēbju iegādi, vecās jāsaglabā labā stāvoklī. Kad esi kaut ko nopirkusi, rūpīgi izpēti, kā konkrēto garderobes detaļu pareizi kopt, lai tā nesarautos, nesaveltos un visādi citādi nekļūtu nevelkama. Šeit atradīsi dažādus padomus, kā kopt drēbes.

Izvēlies alternatīvas veikalam. Protams, ne vienmēr, lai kaut ko iegādātu, ir jāsteidzas uz veikalu. Ja esi rokdarbniece, iespējams, vērts kaut ko uzmeistarot savām rokām. Piemēram, pavisam nesen stāstījām par to, kā darināt stilīgu šallīti, kas sildīs rudenī un ziemā. Te atradīsi pamācību, kā tādu izveidot. Savukārt, ja pratīsi atrast labākās vietas, dažādas pērles var atrast arī lietoto apģērbu veikalos. Kāpēc tur doties un kā iepirkties ar prieku, atradīsi šeit.