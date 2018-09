Ņujorkas modes nedēļas ielu stils: īstenu apģērba pavēlnieku paradīze

No 6. līdz 14. septembrim Ņujorkā norit viens no gada stilīgākajiem un gaidītākajiem pasākumiem – modes nedēļa. Tajā tiek izrādīts 2019. gada pavasara sezonas aktuālais apģērbs un tendences sievietēm. Tomēr ne tikai pašos pasākumos var atrast pērles un brīnumainus salikumus, arī ielu modē viz īsteni stila pavēlnieki, kas dodas uz nākamo šovu vai savā ikdienā uzpošas par godu modīgajam notikumam.

Kā liecina portāla "Vogue" informācija, šogad modes nedēļas laikā ne tikai viesi, bet arī stila pazinēji un sekotāji, uz savas ādas baudījuši gan sauli, gan vēju un nepatīkamu lietu. Tomēr pasākuma norise ir tik gaidīta, ka laikapstākļi nesabojā omu. Ņujorkas modes nedēļas ielu modē var vērot viegli krītošas kleitas, netradicionālus sporta apavus, džinsa šiku, ekstravagantākus tērpus, īsos zābaciņus, rūtis dažādos apģērbos. Varētu teikt, ka tāpat kā modes dizaineru sagatavotajos šovos iekštelpās, arī uz ielas vērojami pietiekamas uzmanības vērti stila pavēlnieki. Galerijā apskati tikai daļu no ielu stila Ņujorkas modes nedēļā.