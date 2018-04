Papēžkurpes tikai īsām dāmām un jo atkailinātāk, jo seksīgāk: aplamākie pieņēmumi modē

Gluži tāpat kā ikvienā jomā, arī modē ir dažādi iesakņojušies mīti, kuri gadu gaitā vēl joprojām neiznīkst. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no "Style Caster" ekspertiem, piedāvājam septiņus aplamus pieņēmumus.

Iegādājoties apģērbu, var droši uzticēties izmēriem. Pirms drēbju iegādes, noteikti pārliecinies, vai konkrētais apģērba gabals tev der – izmēri mēdz būt mānīgi un atšķirties, atkarībā no zīmola. Neiespringsti uz skaitļiem un izvēlies to, kas tev patiešām der un izskatās lieliski.

Garām sievietēm nevajadzētu vilkt augstpapēžu kurpes. Ja tu gribi vilkt papēžkurpes, dari to! Neuztraucies par to, kā tu izskatīsies blakus savām draudzenēm vai, ka izcelsies uz apkārtējo fona. Ja tu tiešām gribi vilkt kurpes ar augstiem papēžiem, šim nevajadzētu būt iemeslam, lai to nedarītu.

Apģērbā drīkst būt tikai viena koša krāsa vai tikai viens apģērba gabals ar izteiksmīgu apdruku. Lūk, aplams uzskats, kas iesakņojies mūsu prātos! Ar krāsām un apdrukām var un vajag spēlēties – neaprobežojies ar mazumiņu.

Zelts un sudrabs nesaskan. Ne vien tā ir absurda ideja, bet arī liek palaist garām lieliskas aktualitātes rotu pasaulē, proti, daudzslāņainas kaklarotas un jauktu metālu rokassprādzes.

Apaļīgās sievietes rotā tikai plats apģērbs. Lai arī viss atkarīgs no apģērba, bieži vien platās drēbes rada iespaidu, ka cilvēks ir vēl apaļīgāks, nekā ir patiesībā. Ir jāatrod apģērbi, kas lieliski izceļ visu, ko vajag, bet notušē problēmzonas.

Jo atkailinātāk, jo seksīgāk. Ir tik daudz veidu, kā ar apģērba palīdzību izrādīt savu seksualitāti, tomēr tā nav proporcionāla svārku īsumam. Dažkārt bagātīgi apģērbta sieviete var radīt patiesu iekāri! Arī stiliste un modes dizainere Iveta Vecmane teica – jo sieviete vairāk ir apģērbta, jo viņa ir interesantāka.

Īsas meitenes nevar vilkt garas kleitas. Vēl viens mīts, kam maldīgi ticam! Izvēloties piemērota izgriezuma kleitu ar pareizu kritumu, tu vari izskatīties pat vizuāli garāka.