Pareizo apģērbu izvēle: seši modīgi varianti, kas ļaus izskatīties slaidākai

Par savu ķermeni neapšaubāmi ir jārūpējas – jāsabalansē dienas režīms, veselīgi jāēd, kā arī nedrīkst aizmirst par fiziskām aktivitātēm, kas liek iegūt tādas formas, kādas vēlies. Taču viss ne vienmēr ir tik vienkārši, cik izklausās. Ja šobrīd esi vēl tikai ceļā uz iecerēto figūru, piedāvājam iepazīties ar "Stylecraze" ekspertu ieteikumiem apģērbu, krāsu un piegriezumu izvēlē, kuri palīdzēs izskatīties slaidākai.

Bikses ar augsto jostu. Šāda veida bikses patiesi dara brīnumus, jo augstā josta satur gurnus, pēcpusi un arī vēderu. Tās liks tev izskatīties ne tikai tievākai, bet arī garākai, ja kreklu vai blūzi saliksi iekšā. Īpaši vērs uzmanību tām, kuras ir staipīgas un nedaudz īsākas (apakšējā daļa beidzas pie potītes). Tāpat garākas un slaidākas kājas izskatīsies augstpapēžu kurpēs – kādus stila grēkus nepieļaut, izvēloties savu pāri, lūko te.

Melnā krāsa. Šī krāsa ir tava labākā draudzene. Protams, valkājot gaišas drēbes, tevi pamanīs vairāk, taču slaiduma ziņā melnā krāsa dara brīnumus. Ja vēlies savu skatu uzfrišināt, izvēlies košas detaļas un aksesuārus, bet mājās noteikti vajadzētu glabāt vismaz vienu blūzi, kleitu, bikses un svārkus melnā, tumši sarkanā vai zilā krāsā.

Pagarinātas līnijas. Lai arī daudziem varētu šķist, ka žaketes vai krekli, kas sniedzas pāri gurniem, liek izskatīties lielākai, patiesībā ir gluži pretēji. Kā piemēru var minēt kreklu, kas apsiets apkārt gurniem – tas nevis liek izskatīties masīvākai, bet gan dod ķermenim formu. Tāpat cilvēkiem būs "kur pieķert aci", tādējādi novēršot skatu no tām ķermeņa daļām, kurām nevēlies pievērst uzmanību.

Apģērbs ar "V" veida kakla izgriezumu. Ja tu gribi izskatīties slaida, izvēlies krekliņus un džemperus ar "V" veida izgriezumu. Tas palīdzēs novērst uzmanību no pleciem un piesaistīs skatienu tavai dekoltē zonai un kaklam, kas to padarīs vizuāli garāku. Šauru plecu un platu gurnu īpašniecēm vajadzētu izvēlēties apģērbu, kas novērš uzmanību no problēmzonām, un "V" veida izgriezums tam palīdzēs.

Foto: Shutterstock

Dažādi raksti un piegriezumi. Bārkstis, rūtīs, strīpas un ziedi – dažādu veidu raksti ir tieši tas, kas vajadzīgs! Ar strīpām gan esi uzmanīga, jo jāvērš skats uz vertikālajām, nevis horizontālajām, kuras liks izskatīties platākai.

Tāpat zīmuļveida svārki palīdzēs uzlabot tavu ārējo izskatu. Kādi ir piemērotākie svārki katram auguma tipam un formām, skati šeit.

Saskaņoti, bet atšķirīgi. Turpinot apģērbu rakstu tēmu, paturi prāta, ka tos nevajag pilnībā saskaņot, piemēram, ja izvēlies rūtainu svārkus, skaties, lai rūtotais krekliņš būtu nedaudz mazākā drukā. Šādā veidā izvairīsies no situācijām, kad pilnībā pazūd jebkādas ķermeņa formas, bet viss izskatās vienāds. Taču ar raibu jābūt arī uzmanīgai, lai efektu nepārvērstu par defektu, jo pretējā gadījumā izskatīsies smagnēja.

Atceries, ka ne tikai apģērbam, bet arī pozai un stājai ir nozīme. Ja neiztaisnosi muguru, bet saliksi to kūkumā, vēders izskatīsies izgāzts uz āra vai sapūties. Tāpat nenoniecini koriģējošo veļu. Protams, tas nav variants katrai dienai, taču ekstrēmos gadījumos lieti noder.