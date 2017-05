Pašmāju zīmols rada somas no īstām, senām avīzēm un žurnāliem

Zīmols "3 wind knots" ir devis otru dzīvību mazliet aizmirstām un šķietami vairs nepraktiskām lietām, izveidojot somas "3wk recycled" no īstām, senām avīzēm un žurnāliem. Izmantojot inovatīvu apstrādes metodi, somas ir izturīgas, ūdens noturīgas un tā necaurlaidīgas, stāsta zīmola īpašniece Sigita Trukšāne.

Kā "Viņa" lasītājām skaidro Sigita, pie idejas par šādām somām viņa nonākusi šādi: "Ideja radās, kārtojot pagrabu un atrodot sainī sasietus 50-60. gadu žurnāla "Zvaigznes", "Liesma" izdevumus, kas piederēja man tuvai un mīļai tantei, mēs bērnībā ar māsu viņu saucām par Mīļotanti. Šķirstot šos žurnālus, galvā iešāvās doma, ka gribētos tiem dot vēl vienu dzīvību, jo saskatīju un jutu, ka tie ir īpaši. Tie ar interesi tika lasīti un šķirstīti, tā ir mūsu vēsture, vairāk nekā 60 gadus sena informācija un attēli. Tālāk jau domājot un attīstot ideju, sapratu, ka daudz dažādi interesanti žurnāli ir pieejami visā pasaulē, tiem pat nav jābūt seniem, bet ar saviem knifiņiem, kas potenciālajam somu nēsātājam liktos saistoši. Papildus radās doma arī par lietu otrreizējo pārstrādi, izmantošanu un ekoloģiju."

Katra šī soma, kā stāsta zīmola īpašniece, esot unikāla, un otru tādu atrast nav iespējams, jo tās izgatavotas tikai vienā eksemplārā.



"3 wind knots" ir dibināts 2010. gadā, un, kā stāsta Sigita, viņi sākuši ar dažādu sudraba rotaslietu izveidošanu, kas ir kā talismani – katram ir sava nozīme un stāsts. Modes aksesuāri tiekot veidoti, iedvesmojoties no dažādām pasaules valstīm un kultūrām. "Cenšamies, lai tie būtu inovatīvi un arī videi draudzīgi," piebilst Sigita. 2015. gadā tika radīta arī viena no zīmola pirmajām somu kolekcijām, kuras ir izgatavotas no mazgājamā papīra. "Materiāls ir izveidots no otrreiz pārstrādātās celulozes un dažādiem impregnējošiem materiāliem," skaidro Sigita, piebilstot, ka šīs somas izpelnījušās atzinību arī konkursos.

Vaicāta par nākotnes plāniem, Sigita teic tā: "Papildus avīžu somām drīz tirgū būs pieejamas somas no koku lapām. Somu materiālu mēs radām, sadarbojoties ar zinātniekiem. Pienākot rudenim un nobirstot lapām no kokiem, ir pieejams dabas resurss, kas netiek izmantots. Mēs nolēmāt sameklēt tam pielietojumu."

Zīmola produkcija tiekot izplatīta Latvijas un eksporta tirgos, bet nākošais lielais mērķis esot iekarot ASV tirgu.