Rīgas modes nedēļas atklāšana: bērnu stils, drosmīgi dizaini un vienkārša elegance

No 19. līdz 23. martam Latvijas galvaspilsētā norisinās kārtējā Rīgas modes nedēļa ("Riga Fashion Week"), kurā jau 28. reizi tiek prezentēti vietējo un ārvalstu modes dizaineru sasniegumi un jaunumi gaidāmajā rudens/ziemas sezonā. Kas jauns bērnu modē un kādas tendences tika izrādītas atklāšanas pasākumā?

Viens no Rīgas modes nedēļas lepnumiem ir jau par tradīciju kļuvusī bērnu modes skate, kas pulcē jaunos modeļus, viņu vecākus, vietējos un starptautiskos medijus, kā arī iepircējus un bērnu modes profesionāļus. Šoreiz bija iespēja aplūkot "Aristocrat Kids", "Paade Mode" un "Leny Tomy Factory" darinājumus. Savukārt vakarā – oficiālajā Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākumā – savu veikumu izrādīja viesi no kaimiņzemēm, proti, zīmoli "LYLI by Lilija Larionova" un "Rebellionaires", kā arī pašmāju zīmols "QooQoo".

