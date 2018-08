Šķietami nereāli, bet tomēr pa īstam – franču dizainere rada kleitas kā no pasaku grāmatām

Kleitas, kuras apvieno senatnīgo, maģisko un arī mūsdienīgo – tā varētu raksturot franču dizaineres Sylvie Facon radītos tērpus, kas pārsteidz ar savu oriģinalitāti. Šīs kleitas ir īpašas ar sīkajām detaļām, kuras pirmajā brīdī pat var palikt nepamanītas.

Franču dizainere Sylvie Facon iemantojusi plašu slavu, pateicoties neparastajām kleitām, ko viņa rada no dažādām, pa rokai pieejamām lietām. Tā, piemēram, tapis tērps no senas grāmatas lappusēm, no vijoles un nošu burtnīcām, labības stiebriem. Īpaša rozīnīte – vakarkleita, kas veltīta franču mazpilsētas Arrasas šarmantajai arhitektūrai.

Dizaineres neparastās un oriģinālās kleitas apskati fotogrāfijās!

