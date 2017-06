Vīna sarkans rīta mētelis un flaneļa uzvalciņi: kā dāmas mājās pucējās 30. gados

Tikai normāli, ka mums katrai ir kāds mīļākais tērps, kurā labprāt pavadām laiku mājās. Kādai tā ir ērta kleita, citai - mīksts treniņtērps. Apskatījām žurnāla "Atpūta" 1937. gada februāra izdevumu, kurā tika doti padomi, kā dāmām tērpties mājas solī.

1. Vienkāršs puķots kokvilnas flaneļa rīta mētelis ar vienkrāsainu tumšu apmali.

2. Sārtā rīta mēteļa šuves ietver šauras, melnas apmalītes, kas ir vienkāršā mēteļa vienīgais košums. Platā plecu apkakle noņemama.

3. Praktisks rīta ģērbs meitenēm vai zēniem no rūtaina kokvilnas flaneļa ar vienkrāsainu apkakles maliņu un jostas daļu.

4. Siltais rīta mētelis darināts no tumšas, mīkstas vilnas drānas. Platie atloki, aproces, kabatas un mēteļa apakšmala uzrāda nošuvju greznojumu.

5. Silts kokvilnas flaneļa nakts ģērbs meitenēm. Punktētā uzvalka jaciņu rotā gaišas aprocītes un atloki.

6. Raibi musturots kokvilnas audums, piemērots šim vienkāršās līnijas darinātam vatētam rīta mētelim ar jostu.

7. Vēsos dzīvokļos noder maza, vatēta naktsjaciņa, kas darināta no gaiša, puķota kokvilnas auduma.

8. Interesants mājas ģērbs no divkrāsaina vilnas auduma vai mazgājamā samta. Brūna mēteļa plecu daļa, piedurknes un jostas galus var darināt gaiši zaļā krāsā.

9. Balto, zili punktēto guļamģērbu ar šauro, tumšo jostu, apkakli un aprocēm rotā tumši zilas lokveida apmalītes.

10. Ērts, priekšā sasienams rīta mētelis no gaiši zila, nespoža mākslīgā zīda ar ieaustu, spožu ziedu musturu. Garās, platās piedurknes ap rokas locītavām nobeidzas šaurā aprocē.

11. Vīna sarkans rīta mētelis no mazgājama samta vai velvetona ar mugurpusē koncentrētu platumu un garām, šaurām piedurknēm. Mēteli apjož gaiši sārta virves josta, kurai krāsā pieskaņota apkakle.

12. No smilškrāsas flaneļa darinātas platās mājas uzvalka bikses un īsā jaciņa ar atlokiem un metāla pogām.

Avots: "Atpūta" 05.02.1937/640.