14 teju ikvienā virtuvē atrodami produkti organisma attīrīšanai

Mēdz sacīt, ka cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Savā ziņā tā patiešām ir, jo uzturs būtiski ietekmē cilvēka veselību. Ēdot nekvalitatīvu pārtiku, pusfabrikātus un neuzņemot visas organismam nepieciešamās minerālvielas un uzturvielas, arī veselības stāvoklis nebūs izcils. Pārtika var ne tikai pasliktināt, bet arī uzlabot veselību, tāpēc vienmēr ir labi zināt, kuri produkti noder dažādu problēmu risināšanai.

Gandrīz ikvienā virtuvē ir atrodama virkne produktu veselības uzlabošanai. Iedvesmojoties no "Adme", piedāvājam iepazīties ar 14 produktiem, kas atrodami teju ikvienā virtuvē un lieliski noder organisma attīrīšanai, kā arī dažādu orgānu darbības uzlabošanai.

Vairogdziedzeris

Viens no produktiem, kas uzlabo vairogdziedzera darbību, ir selerija. Šis augs palīdzēs attīrīt asinis un mazināt iekaisuma risku. Selerijas saknes un kāti bagātīgi satur C vitamīnu, magniju, dzelzi, kalciju, kāliju un citas vērtīgās vielas. Lai arī šim dārzenim ir specifiska garša, par ko ne visi ir sajūsmā, to var pagatavot daudz un dažādos, un patiesi garšīgos veidos. Par veidiem, kā garšīgi pagatavot selerijas sakni, tu vari uzzināt šeit.

Gremošanas sistēma

Foto: Shutterstock

Gremošanas sistēmas darbību uzlabo divi produkti: sīpoli un linsēklas. Sīpoli uzlabo apetīti un sekmē organismam vērtīgu vielu uzsūkšanos. Tāpat sīpoli aizkavē kaitīgu mikrobu vairošanos. Savukārt linsēklas palīdz labāk izvadīt dažādus toksīnus. Tajās ir daudz omega 3, omega 6 un omega 9 taukskābju, kas ir ļoti nepieciešamas normālai organisma funkcionēšanai. Uztura speciāliste Lolita Neimane norāda, ka linsēklas ir veselīgākas nekā to eļļa: "Linsēklas satur minimālu daudzumu e vitamīnu, kas ir dabīgais antioksidants. Līdz ar to, ja tās tiek izspiestas, samaltas, ja linsēklu apvalciņš tiek sašķaidīts, gaisa ietekmē ļoti ātri oksidējas taukskābes un sabojājas.''

Aizkuņģa dziedzeris

Aizkuņģa dziedzera darbību labvēlīgi ietekmē Brazīlijas riekstu lietošana uzturā. Rieksti satur daudz selēna, kas palīdz no organisma izvadīt dzīvsudrabu. Tiesa, Brazīlijas rieksti ir ļoti barojoši un lielos daudzumos tos patērēt vienkārši nav iespējams.

Aknas

Arī aknas ir orgāns, kas palīdz attīrīt organismu. To darbību var uzlabot ar sekojošu produktu palīdzību: sarkanās bietes, ingvers un greipfrūts. Bietēs esošās vielas palīdz aknām izvadīt toksīnus, turklāt šis sakņaugs palīdz uzlabot ādas, nagu un matu stāvokli. Greipfrūts stimulē aknu darbību, vienlaikus apgādājot organismu ar vairākiem nepieciešamiem vitamīniem un uzturvielām, piemēram, ogļhidrātiem un C vitamīnu.

Foto: Shutterstock

Ingvers ne tikai stimulē aknu darbību, bet arī paātrina vielmaiņu. Ingvers var palīdzēt uzlabot atmiņu, palīdz izvadīt no organisma toksīnus, šķidrina asinis, kā rezultātā pazeminās arteriālais spiediens un samazinās holesterīna līmenis. Tāpat ingvers ir vērtīgs vitamīnu, minerālvielu un aminoskābju avots. Vairāk par ingvera pozitīvo ietekmi uz veselību, kā arī par gadījumiem, kad no tā lietošanas vajadzētu atturēties, lasi šeit.

Žultspūslis

Žultspūšļa darbību uzlabot var olīveļļas lietošana uzturā. Kopā ar augļu sulu tā palīdzēs atbrīvoties no žultsakmeņiem. Tāpat olīveļļa palīdz samazināt kaitīgā holesterīna līmeni gan asinīs, gan žultspūslī.

Zarnas

Kāpostā ir ļoti daudz šķiedrvielu, kas nepieciešamas toksīnu un smago metālu izvadīšanai no organisma. Šajos augos esošās skābes paātrina gremošanas sistēmas darbību un uzlabo zarnu mikrofloru.

Nieres

Foto: Shutterstock

Dzērvenes, pētersīļi un jūras sāls – tie ir produkti, kas palīdzēs uzlabot nieru darbību. Pētersīļi aizkavē nierakmeņu veidošanos, kā arī attīra urīnpūsli un dzemdi. Savukārt sāls palīdz atbrīvoties no liekajām skābēm. Dzērvenes attīra urīnpūsli un urīnceļus. Tām piemīt arī virkne citu vērtīgu īpašību. Dietoloģe Guna Rijkure stāsta, ka dzērveņu lietošana uzturā palīdz uzlabot imūnsistēmas, nervu un gremošanas sistēmas darbību. Sārtās ogas uzlabo urīnceļu veselību, stiprina un padara elastīgus asinsvadus, kā arī pozitīvi ietekmē matu, nagu un ādas stāvokli.

Taisnā zarna

Ananāsos esošie enzīmi palīdz attrīt taisno zarnu un uzlabot gremošanas sistēmas darbību. Turklāt tajos ir ļoti daudz šķiedrvielu, kas nepieciešamas organisma attīrīšanai un veiksmīga gremošanas sistēmas darba nodrošināšanai.

Viss organisms

Ķermeņa attīrīšanai no dažādām nevēlamām vielām lieliski noderēs āboli. Tie lieliski izvada toksīnus, un augļos esošie enzīmi palīdz izvadīt kaitīgās ēdienu piedevas un metālus.