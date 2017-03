Astoņi veidi, kā draugi kavē tavu atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem

Tu nedzīvo uz vientuļas salas. Tas attiecas uz ļoti daudzām dzīves jomām, tajā skaitā uz taviem ēšanas paradumiem un mēģinājumiem atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Atbalsts un motivācija ceļā uz veselīgām pārmaiņām tavā dzīvē ir ļoti svarīgi. Tomēr ir reizes, kad tuvinieki un draugi kavē tavu mērķu sasniegšanu – kā rīkoties?

Ir dažādi veidi, kā tuvi cilvēki varētu tevi kavēt atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Iedvesmojoties no "Prevention", esam apkopojuši astoņus veidus, kā draugi var traucēt atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un ēst veselīgāk. Tas, ka ļoti bieži kavēšana nav apzināta, nenozīmē, ka pret to nevar cīnīties.