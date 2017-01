Atteikšanās no glutēna – modes lieta vai nopietna problēma

Glutēns un tā kaitīgums ir viena no pēdējā laika aktualitātēm uzturā. Tā ir viela, kas atrodama daudzos graudaugos un produktos, ko ikdienā patērē lielākā daļa cilvēku. Uztura ārsts Andis Brēmanis norāda, ka atteikšanās no glutēna ir kļuvusi ļoti moderna pat bez īpaša pamatojuma. Vienlaikus viņš arī norāda, ka ir cilvēki, kam glutēns var radīt ne tikai nepatīkamas sajūtas, bet arī nopietnas veselības problēmas. Šiem cilvēkiem ir jāievēro īpaša diēta un jāizvairās no glutēna uzņemšanas pat niecīgos daudzumos.

Kas ir glutēns un kur tas slēpjas Glutēns ir lipeklis, proteīns, kas atrodams labības graudos, piemēram, kviešos, rudzos un miežos. "Authority Nutrition" skaidro, ka graudos ir divu veidu olbaltumvielas – glutenīns un gliadīns. Cilvēku organisms parasti negatīvi reaģē tieši uz gliadīnu. Ir vairāki produkti, kas pilnīgi vienmēr satur glutēnu un kas cilvēkiem, kas šo olbaltumvielu nepanes, ir jāpatur prātā. Viens no tiem ir kvieši. Neatkarīgi, vai ēdienā izmantoti kviešu milti, klijas, dīgļi vai pilngraudu produkti, kas gatavoti no šī auga, cilvēkiem, kas nepanes glutēnu vai slimo ar celiakiju, tos lietot nevajadzētu. Tāpat glutēns ir atrodams rudzos, miežos, mannā un citos graudaugu produktos. Tas nozīmē, ka ir jāatsakās no maizes, makaroniem, brokastu pārslām, alus, cepumiem, kūkām, miltu izstrādājumiem, dažādām mērcēm, ieskaitot sojas mērci. Tā kā glutēns var būt atrodams lielākajā daļā dažādu pārstrādātu produktu, no tiem ieteicams izvairīties. Vislabāk ir iegādāties atsevišķus produktus un gatavot ēdienu pašam, kā arī rūpīgi iepazīties ar katra veikalā nopirktā produkta sastāvu. Sastāvdaļas, kas satur glutēnu, var būt pievienotas ļoti dažādiem ēdieniem. Jāpiebilst, ka veikalos ir pieejami arī dažādi miltu izstrādājumi, kas nesatur glutēnu. Uz tiem parasti ir norāde par to, ka produkts ir brīvs no šīs vielas.

