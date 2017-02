Augļi un dārzeņi ziemā – ko ēst, kad dabā vitamīnus atrast grūti

Ziemas mēneši ir laiks, kad mūsu platuma grādos svaigi augļi un dārzeņi dabā praktiski nav atrodami, bet tas nebūt nenozīmē, ka nav iespējams uzņemt nepieciešamās uzturvielas un vitamīnus. Diētas un uztura ārsts Andis Brēmanis norāda, ka smādējami nav ne pagrabā noglabātie kartupeļi, burkāni un citi labumi, ne saldēti dārzeņi un augļi, ne tas, kas nopērkams veikalos. Atliek tikai izvēlēties, priekšroku dodot pašmāju produktiem un sezonas augļiem.

Augļus un dārzeņus meklē pagrabā, saldētavā un veikalā

Brēmanis norāda, ka vienmēr vislabākie ir sezonā pieejamie svaigie produkti, arī tie, kas stāvējuši vairākus mēnešus pagrabā. Ja rudenī novākti kartupeļi, burkāni, bietes un citi veselīgi labumi, tagad noteikti ir īstais brīdis, lai tos celtu galdā gan svaigus, gan termiski apstrādātus. Ieteicams maksimāli izmantot vietējos produktus.

Ieguvēji noteikti ir tie, kas vasaras mēnešos un rudenī ir sasaldējuši dažādas ogas, augļus un dārzeņus. Saldējot augļi un dārzeņi saglabā visas vērtīgās uzturvielas un vitamīnus. Brāķēt nevajag arī konservētos labumus, bet saldētie produkti noteikti būs veselīgāki un vērtīgāki.

Tomēr nereti cilvēki nogurst no salīdzinoši vienveidīgas pārtikas, kas pieejama ziemā, norāda Brēmanis. Ja krājumi nav izveidoti vai tas, kas izaudzēts pašu dārzā, jau ir apnicis, iegādāties var arī dārzeņus un augļus, kas ievesti no citām valstīm. Speciālists iesaka priekšroku dot tiem augļiem, kas vesti no zemēm, kur pašlaik ir to novākšanas sezona. Ja jāizvēlas starp līdzīgiem produktiem, piemēram, gurķiem vai tomātiem, kas audzēti Latvijā vai kādā citā zemē, priekšroka jādod tiem, kas no audzēšanas vietas līdz veikalam mērojuši īsāko attālumu.

Arī veikalos nopērkamie saldētie dārzeņi pašlaik ir lielisks risinājums, jo tie ir bagāti uzturvielām un vitamīniem, kā arī to pagatavošanas laiks būs īsāks. Turklāt tie būs piemēroti cilvēkiem, kam nepieciešams neliels daudzums dažādu produktu. Iegādājoties konservētus produktus veikalos, Brēmanis iesaka pievērst uzmanību tam, kādas vielas un cik lielos daudzumos tiem pievienotas, lai neuzņemtu pārāk daudz sāls, cukura un citu vielu, kas organismam var kaitēt.

Ziemas laikā ieteicamie augļi

"VeryWell" raksta, ka ikvienai sezonai ir raksturīgi citi augļi, un, izvēloties tos, kas raksturīgi attiecīgajam gadalaikam, tie būs ne vien garšīgāki, bet arī bagātāki ar dažādām uzturvielām un vitamīniem. Āboli, banāni un citroni ir vieni no retajiem augļiem, ko droši vari iegādāties visa gada garumā – tie būs gan garšīgi, gan veselīgi. Ir vairāki augļi, kuru sezona sākas rudenī un kas ir baudāmi arī ziemā, piemēram, granātāboli, pasiflora jeb marakuja un bumbieri.

Izvēloties bumbierus, pievērs uzmanību tam, cik cieti tie ir – vislabāk garšos stingri augļi, kas ir nedaudz mīkstāki pie kātiņa. Marakujai ir jābūt ar grubuļainu miziņu un, paņemot rokās, tai jāšķiet diezgan smagai. Granātāboli ir gatavi tad, ja tie ir stingri un šķiet smagi to izmēram. Vairāk par šo veselīgo augli, tā nomizošanu un izmantošanu lasi šeit.

Tāpat ziemā droši vari iegādāties greipfrūtus. Labākie būs smagi augļi ar līdzenu mizu. Greipfrūti istabas temperatūrā var stāvēt vienu nedēļu, bet ledusskapī – līdz pat divām vai trim nedēļām. Arī kivi ziemā būs ļoti garšīgi un bagāti ar vitamīniem. Gatavs kivi ir nedaudz mīksts un ledusskapī to var glabāt līdz pat sešām nedēļām.

Garšīgi un veselīgi ziemā ir arī apelsīni un pomelo. Apelsīni ir jāapēd dažu dienu laikā, ja tos neglabā ledusskapī. Vēsā vietā tie saglabāsies svaigi pat līdz divām nedēļām. Pomelo augļi izskatās pēc milzīgiem greipfrūtiem un vispieejamākie tie ir tieši ziemas mēnešos. Tāpat kā daudzus citus augļus, pirms pērc, paturi tos rokās – ja tie šķiet smagi savam izmēram, tad tie būs gatavi. Istabas temperatūrā augli var uzglabāt vienu nedēļu, bet ledusskapī – trīs. Vairāk par to, kā izvēlēties garšīgāko un veselīgāko pomelo un kā to izmantot, lasi šeit.