Bailes no taukiem – kur meklējamas to saknes? Skaidro speciālisti

Kas šogad ir modē? Smūtiji, bezglutēna produkti, svaigēšana, "fat free" (beztauku) produkti? Nevienam nav noslēpums, ka veselīgs dzīvesveids šobrīd ir trends ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, turklāt šāda tendence būtiski ietekmē produktu piedāvājumu veikalu plauktos, kā arī sporta pakalpojumu klāstu un iespējas. Turpinājumā uztura speciāliste Eva Kataja un gastroenteroloģe Irita Roderte skaidro, kā rodas mīti un atgādina par būtisko saistībā ar taukvielām.

Veselīga dzīvesveida entuziasti un šīs nozares speciālisti ar savu nostāju – rūpēties par sevi – labprāt dalās gan mediju telpā, gan sociālajos tīklos. Viennozīmīgi Latvijas iedzīvotāju izpratne šajā jomā aug. Tomēr, vērojot diskusijas, kuras norit dažādos iepriekš minētajos kanālos, var saskarties ar daudziem mītiem, kurus patērētāji izplata, neskatoties uz aktuālajām tendencēm un ekspertu rekomendācijām.

Uzturzinātnes spožums un posts ir tajā, ka par vienu produktu iespējams pateikt diametrāli pretējas lietas. Augu tauki – labi un slikti. Šokolāde – laba un slikta. Un katru gadu mēs uzzinām arvien jaunu informāciju, gūstam arvien jaunas atziņas. Taču par sava dzīvesveida izvēli esam atbildīgi mēs paši.

Taukiem, ja mēs tos neēdam karotēm vai neēdam ar bulkām un kūkām, nav iemesla nosēsties uz ķermeņa, jo tie tiek izmantoti vielmaiņas procesiem – tie ir vajadzīgi. Eva Kataja, uztura speciāliste

Uztura speciālisti savā ikdienā ir novērojuši dažādus savu pacientu ieradumus un izvēles attiecībā uz pārtiku. Viens no tādiem ir bailes no taukiem – tauku fobija. "Manuprāt, cilvēki to uztver kā pašsaprotamu – ja ir taukains, tātad uz vēderiņa veidojās tauki. Kāpēc, lai es ņemtu un liktu sev vēl klāt, man taču jau ir. Taukiem ir lielāka enerģētiskā vērtība – viens grams tauku satur deviņas kcal, savukārt grams ogļhidrātu vai olbaltumvielu satur vien četras kcal. Tiem, kas skaita kalorijas, ir būtiski, ka to ir mazāk. Ja viņi ir pamanījuši, ka taukos kaloriju ir uz pusi vairāk, viņi izvēlās tos atmest nost, jo cilvēks grib ēst daudz, nevis maz," stāsta uztura speciāliste Eva Kataja. Taču šāda izvēle nekādā gadījumā nenāk par labu cilvēkam. "Taukiem, ja mēs tos neēdam karotēm vai neēdam ar bulkām un kūkām, nav iemesla nosēsties uz ķermeņa, jo tie tiek izmantoti vielmaiņas procesiem – tie ir vajadzīgi. Kamēr mēs uzņemam to, kas mums ir noderīgs, tikmēr nevajadzīgas rezerves netiek veidotas," uzsver Kataja.

Viens no veidiem, kā cilvēks uzkrāj taukus, ir ogļhidrātu vielmaiņa, jo ogļhidrātiem ir šī īpašība, ja tie tiek uzņemti un tiem nav kur realizēties, tad ogļhidrāti transformējas par taukiem, paliek organismā un uzkrājas. Šīs ir tās rezerves, no kā mēs visi baidāmies un gribam izvairīties. Mēs vienkārši par daudz ēdam ogļhidrātus, jo tos apēst ir vienkāršāk – paciņu sviesta uzreiz neapēdīsi tāpat vien, bet konfekšu kasti vai kārtīgu šokolādes tāfelīti gan.

Kā veidojas uztura mode?



Informācijas telpā dominē un veidojas sagrozīti priekšstati par taukiem. Visi zina, ka tauki ir vajadzīgi, taču tajā pašā laikā visi baidās no holesterīna, neēdot dzīvnieku taukus un dodot priekšroku augu taukiem, bet tad cilvēks izlasa mediju telpā un uzzina par transtaukskābēm, atsakoties no augu taukiem.

Cilvēks vienmēr vēlas attaisnot savu rīcību, tāpēc tiek izvilkti šādi pamatojumi un cilvēki sāk uzvesties neadekvāti savam veselības stāvoklim – gribot labāku savam organisma, nereti viss kļūst tikai ļaunāk. Uzturam ir jābūt daudzveidīgam. Eva Kataja, uztura speciāliste "Ir skaidrs, kāpēc rodas šīs tikai ogļhidrātu diētas vai beztauku diētas, vai tieši otrādi – tikai tauku diētas, jo, piemēram, uz taukiem balstītu diētu izmanto epilepsijas pacientiem, lai stabilizētu viņu stāvokli, un tad sabiedrība automātiski pieņem, ka, ja jau viņiem palīdz, tad var izmantot arī sev. Vai celiakijas pacientiem, kuru ēdienkarte nesatur glutēnu, jo viņiem to nedrīkst, tad liela sabiedrības daļa ir pieņēmusi, ka arī viņu ēdienkarte kļūs veselīgāka, ja tiks izslēgts glutēns. Taču diemžēl tas tā nestrādā. Cilvēks vienmēr vēlas attaisnot savu rīcību, tāpēc tiek izvilkti šādi pamatojumi un cilvēki sāk uzvesties neadekvāti savam veselības stāvoklim – gribot labāku savam organisma, nereti viss kļūst tikai ļaunāk. Uzturam ir jābūt daudzveidīgam," skaidro Kataja. Kas ir tauki, no kā tie veidojās?

"Tauku molekula sastāv no glicerīna un dažādām taukskābēm. Taukskābju molekulu veido dažāda skaita oglekļa atomi. Pēc tā var grupēt īso, vidējo un garo ķēžu taukskābēs. No tā arī atkarīgs, kā organisms tās asimilēs, tas nozīmē, kā organisms tās pieņems un kā tās nonāks līdz mūsu rezervēm, kā organisms tos varēs vai nevarēs izmantot funkcijām, ko veic tauki.