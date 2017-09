Bieži sastopami ēšanas paradumi, kas neļauj atbrīvoties no liekā svara

Fiziskās aktivitātes, dažādas diētas un atteikšanās no našķiem vai noteiktām produktu grupām – metodes, ko cilvēki izmanto svara zaudēšanai, var būt dažādas, tomēr nereti tās nepalīdz atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Nespēja sasniegt izvirzīto mērķi var būt saistīta ne tikai ar gribasspēka trūkumu, bet arī ar pārcenšanos vai pavisam nepareizu pieeju uztura un fizisko aktivitāšu plānošanai.

To, ka uzturs labai pašsajūtai un veselīgam svaram ir ļoti nozīmīgs faktors, zina teju katrs. Tomēr netrūkst cilvēku, kas plānojot savu uzturu un cenšoties atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, pieļauj būtiskas kļūdas, kas nereti liek nevis zaudēt svaru, bet gan pieņemties par vēl pāris kilogramiem. Lai palīdzētu no tām izvairīties, piedāvājam iepazīties ar vairākiem ēšanas paradumiem, kas neļauj atbrīvoties no liekā svara.