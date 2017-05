Četri ieradumi, kas neļauj atbrīvoties no liekajiem kilogramiem

To, ka uzturs ietekmē gan mūsu labsajūtu, gan izskatu, nezina tikai retais. Veselīgs uzturs patiešām ir viens no veselīgas un laimīgas dzīves stūrakmeņiem. "Apotheka" Laimes studijas lektore un "Wellslim centra" uztura speciāliste Guna Rijkure norāda, ka pastāv vairākas tipiskas ar uzturu saistītas kļūdas, ko pieļauj teju ikviens un kas traucē iegūt skaistu augumu un justies lieliski.

Veselīga un pareiza uztura būtiskākā sastāvdaļa ir piemērots uztura režīms. Svarīgi, lai ikdienas steigā un darbos atliktu laiks regulārām ēdienreizēm. Tas nozīmē – piecelties pusstundu agrāk un mierīgi pabrokastot, kā arī nepārslogot organismu, ēdot tieši pirms gulētiešanas. Ievērojot regulāras maltītes, svarīgi, lai uzturs tajās būtu veselīgs un sabalansēts.

Pārāk lielas porcijas

Viena no izplatītākajām kļūdām ir dienas laikā ēst pārāk daudz. Lai samazinātu porcijas apmēru, izvēlies ēst no mazākiem traukiem, tādējādi vienkārši nevarēsi salikt uz šķīvja vairāk nekā nepieciešams. Būtiski ēdienkarti sastādīt atbilstoši arī savai fiziskajai aktivitātei – ja dienu pavadi sēdus, tev būs nepieciešama mazāka porcija, nekā aktīvi darbojoties un sportojot.

Nepietiekama šķidruma uzņemšana

Kaut gan pietiekama ūdens lietošana ir viena no veselīga uztura pamatlietām, ko zinām jau no bērnības, bieži to dienas laikā lietojam nepietiekami. Cilvēka organisms sastāv no 70 procentiem ūdens, un, ja dienas laikā šķidruma trūkst, organisms to cenšas kompensēt ar nevajadzīgām uzkodām, kas tikai attālina sapni par skaistu augumu.

Pārāk daudz sāls

Ja uzturā iekļaujam produktus, kuru sastāvā ir daudz sāls, vai apzināti to pievienojam ikvienai maltītei, tas veicina ūdens aizturi, kas izraisa tūsku un var radīt riskus dažādām saslimšanām. Tāpat pārlieku liels sāls daudzums traucēs izbaudīt ēdiena patiesās garšas nianses.

Saldumu atkarība

Nesabalansēta uztura režīma ietekmē rodas enerģijas trūkums, ko organisms kompensēs ar kāri pēc saldumiem – papildu enerģijas. Svarīgi, lai dienas laikā veselīgās maltītēs tiktu uzņemts pietiekams enerģijas daudzums, lai nodrošinātu veiksmīgu organisma darbību un tam nevajadzētu lieki prasīt pēc saldumiem.