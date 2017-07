Cukura aizvietošana ar mākslīgajiem saldinātājiem svaru nomest nepalīdzēs

Ar mērķi zaudēt svaru un uzlabot savu veselību, ļoti daudzi cilvēki cukura vietā izvēlas mākslīgos saldinātājus. Jaunākie pētījumi gan liecina, ka cukura aizstājēji ne vien nepalīdz atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, bet var pat veicināt pieņemšanos svarā, raksta "Medical Daily".

Pētnieki skaidro, ka, apskatot teju 40 iepriekš veiktus pētījumus, secināts: nav nekāda pamata uzskatīt, ka mākslīgie saldinātāji palīdz cīņā ar lieko svaru vai aptaukošanos. Tieši otrādi – tie var veicināt aptaukošanos, diabēta rašanos un citu veselības problēmu parādīšanos. Tā kā šo pētījumu gaitā tika veikti tikai novērojumi, arī sliktajām mākslīgo saldinātāju īpašībām nav zinātniska pamatojuma.

Galvenās bažas saistībā ar mākslīgo saldinātāju lietošanu pētniekos rada tas, ka miljoniem cilvēku ikdienā lieto šos produktus, bet tikai ļoti nedaudzi cilvēki ir piedalījušies klīniskos testos, kur noskaidro to efektivitāti. Turklāt klīniskajos pētījumos nav atrasti apstiprinājumi tam, ka saldinātāji palīdz samazināt svaru.

Cukura aizvietotāji ir iemantojuši popularitāti, jo tajos nav kaloriju, bet ir noskaidrots, ka ilgtermiņā saldinātāji ar zemu kaloriju saturu veselībai ir kaitīgāki. Speciālisti iesaka rūpīgi pārbaudīt cukura aizstājējus pirms to lietošanas, kā arī atcerēties, ka atteikšanās no cukura vien nepalīdzēs atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

Runājot par cukura kaitīgumu, dietologs Andis Brēmanis norāda, ka tā negatīvā ietekme uz veselību ir krietni pārspīlēta. "Cukurs nav inde, un nav nepieciešams to izslēgt no ēdienkartes. Tas ir ogļhidrāts, kas ātri uzsūcas organismā, sniedzot strauju enerģijas pieplūdumu. Būtībā – laba lieta, kas dažkārt kalpo pat kā medikaments, bet cukurs jālieto ar mēru, gluži tāpat kā visas labās lietas."

