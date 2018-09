Diēta ar pretēju efektu. Šķietami veselīgi produkti, kas veicina pieņemšanos svarā

Uzturs ir viens no diviem pamatelementiem, uz ko iesaka koncentrēties, cenšoties atbrīvoties no liekā svara. Ieteikumu, kā pareizi ēst un ko nedarīt, ir bezgala daudz. Arī veikalu plauktos nereti gozējas produkti ar uzrakstiem "diētisks", "bez taukiem", "fitnesa". Tomēr uz vilinošajiem produktiem labāk skatīties uzmanīgi, jo daļa no tiem var sniegt cerētajam pretēju efektu.