"Nekur nav pierādīts un teikts, ka cilvēkam obligāti ir jāēd tieši gaļa. Tas, ka dzelzs, vitamīns B12 un citas uzturvielas, ko satur gaļa, ir absolūti nepieciešamas, gan ir fakts, bet, ja tās regulāri uzņem citos veidos – ar uztura bagātinātājiem vai bagātinātiem augu valsts produktiem, visam vajadzētu būt kārtībā," skaidro Kataja. Viņa gan piebilst: "Drošības pēc es ieteiktu visiem "jaunajiem" veģetāriešiem un vegāniem pakonsultēties ar uztura speciālistu un nodot asinsanalīzes, lai pārliecinātos, vai esošais uzturs ir optimāls, un lai neiedzīvotos uzturvielu deficītā."

Kataja norāda, ka ir gadījumi, kad pastāv lielāki anēmijas riski, piemēram, jaunām sievietēm, topošajām māmiņām, zīdaiņiem un maziem bērniem, kā arī veciem cilvēkiem. Ja ir kādas hroniskas slimības, piemēram, iekaisīgo zarnu slimības, tad arī būs jādomā, kā papildus apgādāt organismu ar dzelzi. Bet dzelzs var trūkt arī tiem, kas gaļu ēd. Nevar cilvēkam piespiest ēst gaļu, ja viņš to nevēlas, bet sakārtot ēdienkarti tā, lai organisms neciestu un spētu normāli funkcionēt, gan ir iespējams.

"Liela daļa cilvēku ēd gaļu un tās izstrādājums par daudz, kas rada atkal citas veselības problēmas. Mazsvarīgs nav arī jautājums par gaļas kvalitāti, kas ir cita tēma," atgādina Kataja.

Nereti ir dzirdēts, ka piena lietošana uzturā nevis ļauj uzņemt kalciju, bet drīzāk dara pretējo – to no organisma izskalo. Speciāliste gan pamatu šādam apgalvojumam neredz: "Par to, ka piens skalo ārā kalciju, nav nopietnu pētījumu, bet, ja pienu dzert negribas, neviens nespiež. Uz augu valsts produktiem bāzētie piena dzērieni ir pielāgoti govs piena sastāvam, proti, bagātināti ar to pašu kalciju, B12 vitamīnu un D vitamīnu. Tāpēc, dzerot šos dzērienus, vajadzīgās uzturvielas tiek uzņemtas."

"Neatkarīgi no ēstajiem pārtikas produktiem, visiem vegāniem ieteicams papildus lietot B12 vitamīnu un citus vitamīnus, piemēram, D vitamīnu, vai minerālvielas, piemēram, dzelzi, pēc nepieciešamības," uzsver speciāliste.