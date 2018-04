Ēst vai nē – ko darīt, ja pirms miega sajūti izsalkumu

Ir pienācis vakars, un tu pēkšņi sajūti izsalkumu vai vienkārši vēlmi panašķoties. Ko darīt – doties gulēt, neklausoties burkšķošajā vēderā, vai tomēr paēst? Speciālisti norāda, ka pamatīga maltīte pirms miega var radīt nogurumu nākamajā dienā, kā arī veicināt pieņemšanos svarā. Tomēr arī bada sajūtu ignorēt nedrīkst – ir jāsaprot ne vien tas, vai patiešām vēlies paēst, bet maltītei pirms miega ir nepieciešama arī gudra produktu izvēle.

"Women's Health" skaidro, ka, dodoties gulēt, cilvēkam nevajadzētu būt ne izsalkušam, ne labi paēdušam. Būs ļoti grūti aizmigt, ja viss par ko spēsi domāt, būs tavs tukšais vēders, bet pieēšanās pirms miega var radīt gremošanas problēmas un vēdera pūšanos, kas traucēs labi izgulēties. Tas beigsies ar enerģijas trūkumu un nogurumu nākamajā dienā. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka regulāra ēšana pirms došanās gulēt var veicināt svara pieaugumu.

Pirms ēd, novērtē savu izsalkumu

Lai nepārēstos pirms gulētiešanas un nesajauktu izsalkumu ar vēlmi panašķoties, ir svarīgi novērtēt to, cik ļoti vēlies ēst. Mēģini novērtēt savu izsalkumu ar skaitli 10 ballu skalā – jo vairāk tu vēlies ēst, jo augstāks ir vērtējums. Ja izsalkumu novērtē ar seši vai vairāk, tad neliela uzkoda pirms miega ir nepieciešama, bet, ja vērtējums ir mazāks, izdzer glāzi ūdens vai tasi tējas. Ļoti bieži vēlmi paēst pirms miega neizraisa izsalkums, bet gan garlaicība vai stress.

Ja pirms došanās pie miera tomēr nolem paēst, kaloriju daudzumam maltītē nevajadzētu būt lielākam par 200. Izvēlies pilngraudu produktus, piemēram, maizes šķēli vai pilngraudu pārslas. Izvairies no produktiem, kuros ir ļoti daudz olbaltumvielu un tauku, jo to pārstrāde organismam prasa vairāk laika. Tas nozīmē, ka šie produkti var traucēt pilnvērtīgam miegam.

Ēšana pirms miega – regulāra nodarbe. Kā to pārtraukt

Tiesa, ne vienmēr ir vienkārši nepieēsties pirms miega. Ļoti daudziem cilvēkiem kārtīga maltīte vai našķošanās tieši pirms likšanās uz auss ir nodarbe, bez kā ikdiena nav iedomājama. Tomēr tas nenozīmē, ka to nav iespējams pārtraukt. Daži vienkārši ieteikumi palīdzēs tev izvairīties no pārēšanās, labāk izgulēties, kā arī neiedzīvoties liekajos kilogramos.

"Very Well" raksta, ka regulāras ēdienreizes un veselīgs ēšanas režīms ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai tu nejustu vajadzību pirms gulēšanas iztukšot ledusskapi. Tomēr ar to vien var būt par maz. Neveido našķu krājumus, kuros ienirt pirms došanās pirms miera. Bulciņa, saldējums vai kāds cits kārums nešķitīs tik vilinošs, ja pēc tā vakarā būs jāmēro ceļš līdz veikalam un no tā atteikties būs vieglāk, nekā tad, ja tas gulēs acu priekšā.

Jāpiebilst, ka vakara ēšana bieži ir saistīta ar citiem paradumiem, piemēram, seriālu skatīšanos. Ja to dari virtuvē, nevirināt ledusskapja durvis var būt ļoti sarežģīti. Sāc ar to, ka vakaru nepavadi virtuvē. Noteikti palīdzēs arī tas, ja pēc vakariņām neieslīgsi dīvāna, bet veiksi kaut ko aktīvāku, piemēram, dosies pastaigā vai nedaudz pabraukāsi ar velosipēdu. Ja nevēlies doties ārpus mājām, veic aktivitātes, kas nesaistās ar ēšanu vai kuru laikā to darīt nav visai ērti, piemēram, palasi grāmatu vai žurnālu.