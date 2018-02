Gatavošanās gavēnim: no kā atteikties un speciālistes ieteikumi veselīgai sevis pārbaudīšanai

Katru gadu pirms Lieldienām daļa cilvēku nolemj ievērot gavēni. Tradicionāli tas ir saistīts ar kristietību un šī perioda laikā cilvēki atsakās no gaļas un piena izstrādājumiem, bet mūsdienās ļoti daudzi cilvēki pavasari sagaida ar atteikšanos no daudzām citām lietām, piemēram, sociālo tīklu lietošanas, alkohola un saldumiem. Uztura speciāliste Eva Kataja norāda, ka gadījumā, ja gavēņa mērķis ir notievēt un tā laikā cilvēks atsakās no dažādiem produktiem, ir vērts likt aiz auss vairākus ieteikumus.

Gavēnis ilgst 40 dienas, tas sākas Pelnu trešdienā un beidzas Lieldienās. Šogad tā sākums ir 14. februārī. Saskaņā ar kristīgajām tradīcijām gavēnis ir laiks, kad atskatīties uz savu dzīvu un iedziļināties savā būtībā, kā arī gatavoties Lieldienu svinībām. Gavēnis nozīmē atteikšanos gan no svinībām, gan noteiktiem ēdieniem. Mūsdienās gavēni, kāds tas bija pirms gadsimtiem, ievēro tikai neliela daļa cilvēku. Pašlaik cilvēki mēdz atteikties no konkrētām lietām, ko izvēlas paši, piemēram, gavēņa laikā nesmēķē vai nelieto uzturā kādu īpaši mīļu produktu vai ēdienu, piemēram, saldumus. Tāpat arī mūsdienās netrūkst cilvēku, kas maina arī gavēņa ilgumu un izvēlas no noteiktām baudām un ieradumiem atteikties īsāku laiku.

1. Reliģijas vietā spēku pārbaude un labsajūtas uzlabošana

Reliģijas vietā spēku pārbaude un labsajūtas uzlabošana 2. Speciālistes ieteikumi, atsakoties no noteiktiem pārtikas produktiem