Kāpēc cilvēki kļūst apaļi: taukaudu daudzums ir nemainīgs, mainās šūnu izmērs

"Ja vēlamies atbrīvoties no saviem tauku uzkrājumiem, jāsamazina arī to daudzums uzturā," ir pārliecināta uztura speciāliste Inga Pūce, "neveselīgs ēdiens pamazām, pili pa pilītei, mūs novārdzina, un tad, kad sasniegta kritiskā robeža – slimība un liekais svars ir klāt. Sākumā gan ir tikai svara izmaiņas, kas ir izteikts nesabalansēta uztura simptoms."

Speciāliste skaidro, kāpēc mums sāk parādīties liekie kilogrami un kā no tiem visvieglāk izvairīties.

Daudziem šķiet, kas tur liels – drusku pieaug, vai tieši otrādi – pēkšņi samazinās svars. Taukaudi, ko veido miljoniem tauku šūnu, dzīves laikā pēc skaita nemainās. Tad rodas jautājums, kāpēc mēs kļūstam lielāki? Lai arī taukaudu daudzums nemainās, mainās tauku šūnu izmērs jeb apjoms. Kas tad veido šo apjomu?

Tauki

Tauki gremošanas procesā vispirms atjauno tauku šūnas un tikai tad, kad ir nepieciešamība (samazinās cukura līmenis), tie sāk pārvērsties glikozē, lai "pabarotu" šūnu. Rezultātā taukaudu apjoms nemainās. Bet, ja ēdam par daudz tauku, veidojas pārpalikums. Jāatzīmē, ka pārskābinātā organismā tauku izmantošana šūnu enerģētiskiem procesiem ir pielīdzināma nullei, tāpēc svars kļūst arvien lielāks un lielāks. Pūce atgādina: "Jebkura tievēšana ir jāsāk ar sabalansētu ēdienkarti.". Ar sārmainām vielām ir citādi – organisms pats spēj no tām atbrīvoties, taču no skābām vielām organismam atbrīvoties jāpalīdz.

Toksīni

Toksīni, kas veidojas nesagremotas pārtikas un noteikta dzīvesveida (stress, medikamenti, daudz kafijas un saldumu, gaļa, alkohols utt.) rezultātā ir viens no labas veselības un veselīga ķermeņa svara traucēkļiem. Tāpēc, sabalansējot savu uzturu, līdztekus jāpievērš uzmanība arī dažādām attīrīšanās procedūrām – jāiet pirtī, jāvingro, jāuzturas svaigā gaisā un jāēd vairāk dārzeņu. Katra liekā svara īpašnieka sapnis ir īsā laikā atbrīvoties no nevēlamajiem kilogramiem, tomēr jārēķinās, ka strauja atbrīvošanās no toksīniem var būt par iemeslu dažādām nevēlamām blakus parādībām – slikts garastāvoklis, bezmiegs, sirds vājums, darba spēju zudums u.c.

Veselīgi nenozīmē negaršīgi

Pirmais noteikums ceļā uz veselīgu un slaidu augumu – jāpārskata ēdienkarte – tai jābūt sabalansētai, kā arī jāsamazina "slikto" tauku daudzums uzturā. Tā kā tauki ir garšas nesējs, tad mazāk taukains ēdiens var likties negaršīgs. Tāpēc jāmeklē citi garšas pastiprinātāji – garšvielas. Kulinārijas māksla slēpjas ne tikai garšīgu, bet arī veselīgu ēdienu gatavošanā. Šīs abas lietas var apvienot, tikai jārēķinās ar nelielu papildu piepūli. Tomēr tas ir tā vērts, citādi šie garšīgie, taču neveselīgie ēdieni pārvēršas par mūsu slaidā auguma un labās veselības ienaidniekiem.

"Sliktie" tauki nav vienīgais drauds mūsu organismam. Uztura speciāliste iesaka ikdienā uzturā lietot arī mazāk sāls un cukura, ēst produktus, kuros ir vairāk šķiedrvielu, lietot tikai dabīgus aromatizētājus, kā arī izvairīties no ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem. Šie ir vienkārši principi, kas neprasa lielas pārmaiņas cilvēka ikdienas ēšanas paradumos, tomēr ilgtermiņā spēj būtiski ietekmēt mūsu veselību.

Iegādājoties preces veikalā, paskaties to sastāvā. Kā rāda SKDS un Rimi pētījums "Kā ēd Latvija?" (2016) 76 procenti iedzīvotāju, iegādājoties pārtiku, nepievērš uzmanību marķējumā norādītajam preču sastāvam un norāda, ka viņiem ir grūti orientēties plašajā piedāvājumā. Izlasot, cik daudz tauku, cukura un sāls ir produktos, ko tu lieto, ir vieglāk kontrolēt to, cik daudz derīgu vai kaitīgu vielu tu uzņem.