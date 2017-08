Kas ir Rotācijas diēta un kā tā palīdz cīņā ar alerģijām pret pārtikas produktiem

Cilvēkiem, kam dzīves laikā parādījusies alerģija pret kādu pārtikas produktu vai kādu ārējās vides faktoru, palīdzēt var rotācijas diēta, savā grāmatā "Ajūrvēdiskās receptes rietumniekiem" raksta uztura speciāliste Amadeja Mornigstāra. Šo diētu ieviesa Rietumu alergologi, strādājot ar cilvēkiem, kas ir jutīgi pret dažādiem produktiem.

Rotācijas diēta ir balstīta četros galvenajos konceptos:

Ieviest lielāku ēdienu dažādību;

Izvairīties no vienu un to pašu pārtikas produktu lietošanas uzturā katru dienu, kas ir viens no galvenajiem alerģijas iemesliem;

Atklāt, kuri produkti nelabvēlīgi ietekmē ķermeni;

Sakārtot produktus pēc to botāniskās dzimtas, jo tieši tādā veidā iedalās arī alerģijas.

Rotācijas diēta ir paredzēta cilvēkiem, kam alerģija pret kādu produktu ir parādījusies pēdējo gadu laikā vai, piemēram, 25 gadu vecumā ir negaidīti parādījusies alerģija pret pienu. Sākumā pienu no ēdienkartes izslēdz, bet pēc tam to atkal iekļauj, lietojot to laiku pa laikam vai vismaz īpašos gadījumos. Ja alerģija pret kādu no produktiem ir bijusi jau bērnībā, Rotācijas diēta palīdzēt nevarēs. Mornigstāra atzīst, ka ne reizi nav piedzīvojusi gadījumus, kad Rotācijas diēta palīdzējusi cilvēkiem uzveikt alerģijas, kas novērotas jau agrā bērnībā.

Galvenais Rotācijas diētas uzdevums ir "sapurināt" uzturu. Piemēram, ja esi vegāns, kas lieto uzturā ļoti daudz sojas produktu un pēdējā laikā sāc izjust iepriekš nenovērotu nogurumu, šī diēta palīdzēs saprast, vai ikdienā lieto pārāk daudz sojas produktu un vai bez tiem jūties labāk. Dažos gadījumos šī diēta var izrādīties ātrākais veids, kā uzlabot pašsajūtu alerģiju gadījumā.

Viens no galvenajiem šīs diētas trūkumiem ir sajūta, ka esi ierobežots ēdiena izvēlē, kas var būt kaitinoši, tāpat problemātiska var izrādīties ēšana ārpus mājām. Vēl uztura speciāliste norāda, ka Rotācijas diētas laikā var būt dienas, kad organisms var neuzņemt nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu. Ir jāpatur prātā, ka šis uztura režīms nav paredzēts vairākus mēnešus ilgam laikam periodam. Diētai jābūt īslaicīgai.

Mornigstāra arī piebilst, ka izstrādāt līdzsvarotu veģetāro rotācijas diētu ir ļoti sarežģīti, tāpēc to drīkst darīt tikai stingrā uztura speciālista uzraudzībā. Arī tās ievērošanas laikam jābūt ļoti īsam.

Par grāmatu: jogas un senās ājurvēdas pasniedzēja Amadeja Morningstāra ir viena no pazīstamākajām uztura speciālistēm pasaulē. Savā darbā "Ajūrvēdiskās receptes rietumniekiem" viņa apvienojusi mūsdienu uztura mācības un ājurvēdas ēdiena gatavošanas principus. Autore sniedz iespēju iepazīt un izprast tūkstošiem gadu senas ēdiena gatavošanas tradīcijas, kas ietvertas mūsdienīgās un viegli pagatavojamās receptēs.