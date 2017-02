Lielais gavēnis: noderīgi ieteikumi, kā sagatavot organismu ēšanas ierobežojumiem

Gavēnis ir pazemības un attīrīšanās laiks, kad, atturoties no dažādām pārmērībām, notiek gatavošanās Lieldienām – vienam no svarīgākajiem kristiešu svētkiem, kuros tiek svinēta Kristus augšāmcelšanās un uzvara pār nāvi. Ja esi nolēmusi pirms Lieldienām ievērot gavēni – reliģisku apsvērumu dēļ vai, vēloties zaudēt pāris liekos kilogramus – ir ļoti svarīgi zināt, kā pareizi sagatavot organismu, lai tas neizjustu stresu ēšanas ierobežojumu dēļ. Mūsdienās pat baznīca vairs neuzstāj uz pārāk stingru gavēņa ievērošanu, jo saprot, ka ne visiem ir pa spēkam izpildīt visai drastiskos nosacījumus, it īpaši, ja cilvēks mācās, strādā vai citādi tērē daudz enerģijas. Tomēr, jebkādi ēšanas ierobežojumi organismam rada papildu stresu, tādēļ būtu ieteicams jau laikus sagatavoties gavēšanai.

Katoļi 2017. gadā 1. martā atzīmē Pelnu trešdienu, kas ir arī Lielā gavēņa pirmā diena, aizsākot septiņas nedēļas ilgu ēšanas, dzeršanas un dažādu citu veidu ierobežojumu ciklu. Katoļi mūsdienās gavēņa laikā lielākoties atsakās tikai no gaļas ēšanas, piektdienās ir atļauts ēst zivis. Gavēņa laikā ir jāierobežo ne vien atsevišķas pārtikas produktu grupas, bet arī jāatsakās no alkohola lietošanas, smēķēšanas, azartspēlēm un citām atkarību raisošām nodarbēm. Pareizticīgajiem gavēnis šogad sākās jau 27. februāri un ilgs līdz pat 15. aprīlim. Lielā gavēņa laikā pareizticīgie atsakās ne vien no gaļas, bet arī olām, piena produktiem un saldumiem. Pirmā un pēdējā gavēņa nedēļa ir jāievēro visstriktākie ēšanas ierobežojumi. Darbdienās ieteicams ēst tikai vienu reizi, bet brīvdienās – divas reizes dienā. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās jāēd auksts, termiski nepastrādāts ēdiens, bet piektdienās silts ēdiens bez taukvielām. Sestdienās un svētdienās ēdienam drīkst pievienot augu eļļu un lietot vīnogu vīnu. Lielajā piektdienā vispār ieteicams atturēties no ēšanas. Ja esi stingri nolēmusi ievērot gavēni, tad šim nopietnajam solim būtu jāsāk gatavoties jau iepriekš, lai organismam ļautu pierast pie gaidāmajām pārmaiņām. Kā to izdarīt? Piedāvājam iepazīties ar pāris vērtīgiem "Kitchenmag" ieteikumiem, kas palīdzēs noskaņoties gavēšanai. Domā radoši Skaidrs ir viens, ka ļoti grūti ilgu laiku izturēt jebkādu vienveidību. Ja katru dienu vārīsi tikai biezputras, tad drīz vien uz tām pat paskatīties negribēsies, kur nu vēl ēst. Mūsdienās dažādos resursos ir pieejams vesels lērums dažādu mazkaloroju ēdienu recepšu visiem dzīves gadījumiem, tikai jāatrod tieši tās, kas patīk un der pašai. Kad sāksi gatavot gavēņa ēdienus, sapratīsi, ka tie nemaz nav negaršīgi, un ātri vien pieradīsi pie jaunās ēdienkartes. Daudzus atbaida nosaukums "gavēņa ēdienkarte", jo šķiet, ka tajā būs tikai maize un ūdens. Absolūti ne! Atļauto produktu saraksts ir pietiekami plašs, lai, pieslēdzot nedaudz fantāzijas un izmantojot savas kulinārijas prasmes, radītu daudzveidīgus gavēņa ēdienus, kas būs garšīgi, bet liesi. Pierodi pie izmaiņām Pamazām sāc atteikties vai vismaz samazināt gavēnī aizliegto produktu iekļaušanu ēdienkartē. Ja tu esi piena produktu cienītāja, tad, protams, uzreiz būs grūti tos uzreiz pilnībā izslēgt no ēdienkartes. Jau kādu laiku iepriekš pakāpeniski samazini porcijas, lai kuņģis pamazām pierod pie mazāka ēdiena apjoma, neradot stresu sev un savam organismam. Atceries, ka šāds režīms taču būs jāievēro ilglaicīgi, tādēļ galvenais – visā un visur ievērot mērenību! Dzer vairāk šķidruma Atkal un atkal jāatgriežas pie vispārzināmās patiesības, ka gavēņa laikā jādzer daudz ūdens, lai attīrītu organismu un palīdzētu izvadīt šlakvielas un toksīnus. Ir zinātniski pierādīts, ka slāpju sajūtu mēs bieži vien jaucam ar izsalkumu. Pirms gavēņa uzsākšanas būtu īstais laiks pieradināt sevi dzert vairāk ūdens bez īpaša atgādinājuma, lai vieglāk būtu adaptēties gaidāmajiem ēšanas ierobežojumiem. Ja vēlies aprēķināt, cik daudz ūdens dienā būtu ieteicams izdzert tieši tev, izlasi šo rakstu. Meklē alternatīvas Foto: Shutterstock Kā zināms, tieši gaļā, olās un piena produktos ir visvairāk olbaltumvielu. Ja gavēņa laikā no šiem produktiem nākas atteikties, tad jāatrod alternatīvi olbaltumvielu avoti, kas nodrošinās organismu ar šo vērtīgo un organismam nepieciešamo uzturvielu. Vislabāk šo darbiņu spēs paveikt pākšaugi, jo augu olbaltumvielu koncentrācija tajos ir tik liela, ka var droši aizstāt pat gaļu. Pirms lietošanas uzturā pākšaugus vēlams vismaz pāris stundas izmērcēt aukstā ūdenī, lai gatavošanas process nebūtu pārāk ilgs. Šeit atradīsi bagātīgu pākšaugu recepšu apkopojumu. Konsultējies ar ārstu Gavēnis ir svarīgs notikums, it īpaši ticīgo cilvēku dzīvē, bet nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst arī par veselo saprātu. Neaizmirsti pirms šāda nopietna lēmuma pieņemšanas pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu, it sevišķi, ja šogad esi nolēmusi gavēt pirmo reizi. Ja ārsts uzskata, ka tev kādu iemeslu dēļ tomēr nav vēlama gavēšana, tad nevajadzētu pārgalvīgi laist gar ausīm šo ieteikumu un rīkoties uz savu roku, lai vēlamās attīrīšanās vietā nesasinātu kādu saslimšanu un neradītu liekas veselības problēmas. Šādos gadījumos pat garīdzniecības pārstāvji iesaka vieglāku gavēšanas versiju, atsakoties tikai no alkohola, saldumiem un trekna ēdiena. Pats galvenais gavēņa laikā ir nedusmoties, darīt labus darbus, domāt labas domas un palīdzēt saviem tuvākajiem. Diētas ārstes Lolitas Neimanes veidokli par gavēņa ieturēšanu un citiem ēšanas ierobežojumiem, uzzināsi te. Izveido ēdienkarti Kaut arī no gavēņa ēdienkartes jāizslēdz gaļas un piena produkti, tomēr ir pietiekami daudz vērtīgu produktu, ko drīkst lietot. Ieteicams gavēņa ēdienkarti saplānot savlaicīgi, lai domas par izsalkumu nenovirzītu tevi no mērķa. Nevajag arī pārspīlēt un smalki pierakstīt, kādā secībā un kas tiks ēsts katru dienu. Galvenais, lai visi nepieciešamie produkti tev būtu pieejami. Foto: Shutterstock Gavēņa laikā var ēst maizi, graudaugus, putraimus, svaigus, sālītus un marinētus dārzeņus, augļu un ogu ievārījumus, sēnes, pākšaugus, žāvētus augļus, riekstus, medu, jūras veltes un zivis (ierobežotā daudzumā). Ieskatam piedāvājam iepazīties ar Pleskavas–Pečoru klostera ēdienkarti pirmajām divām Lielā gavēņa nedēļām. Lai izdodas! 1. Pleskavas—Pečoru klostera ēdienkarte Lielā gavēņa pirmajām divām nedēļām