Mīts par organisma 'detoksu': veselīgi kokteiļi toksīnus izvadīt nepalīdz

Ir sācies jauns gads, un netrūkst cilvēku, kas nolēmuši to pavadīt, ēdot un dzīvojot veselīgāk. Ja pēdējās pērnā gada dienas pavadītas, mielojoties ar našķiem, kārumiem un neveselīgiem ēdieniem, jāatceras, ka attīrīšanās kūres un detoksikācija ir bezjēdzīgi un reizēm pat bīstami līdzekļi figūras uzlabošanai.

"Dažādas "attīrīšanās no toksīniem" tagad ir ļoti populāras", saka treneris un sporta zīmola 4F vēstnieks Kristaps Ence, "pseido-eksperti sociālajos tīklos piedāvā praktizēt "detoksa dienas", dzert "detoksa kokteiļus" un pat veikt "detoksa vingrojumus". Tomēr, kā likums, šādas detoksikācijas ir tikai naudas izšķiešana un izraisa veselības problēmas".

Ence norāda, ka "šlakvielas", no kurām ir paredzēts atbrīvoties, ir absolūti pseidozinātnisks jēdziens, bet toksīni ir bioloģiskas izcelsmes indes, ko nevar izvadīt no ķermeņa, veicot nedēļas veselīgo kokteiļu jeb smūtiju diētu. "Ja arī jūsu organismā notiek intoksikācija, tas ir jārisina ar medicīniskiem līdzekļiem. Tomēr, esiet droši, ja arī ķermenī būs parādījušies toksīni, to nevarēsiet nepamanīt – jūsu pašsajūta pasliktināsies. Cilvēka ķermenis pats kopumā lieliski tiek galā ar attīrīšanos no kaitīgām vielām."

Tomēr tas nenozīmē, ka nepareizs uzturs nevar radīt nepatīkamas sekas. Ilgstoša nepareiza uztura lietošanas dēļ var rasties nopietnas veselības problēmas. Piemēram, pārslogojot ķermeņi ar taukainu pārtiku un, papildus tam pārēdoties, cilvēkam var tikt diagnosticēta "aknu aptaukošanās". Dažiem cilvēkiem aktīvs saldumu patēriņš var izraisīt akni un pūtītes. "Tomēr šīs problēmas nevar atrisināt ar nedēļas diētu, pēc kuras jūs varat atgriezties pie vecajiem ieradumiem," stāsta Ence, "lai padarītu savu ķermeņi patiešām veselīgu, ir nepieciešams mainīt visu jūsu uztura sistēmu un uzturēt to pareizu regulāri."

Speciālists uzsver, ka "detoksa dienas" ķermenim nozīmē papildu stresu un neko labu nesniedz. Tāpat jāpatur prātā, ka gadījumos, kad par detoksu uzskata diētu, kuras laikā uzņem ļoti maz kaloriju, zaudētais svars atgriezīsies ļoti ātri.

Foto: Shutterstock

"Protams, meitenes vēlas būt skaistas un viegli pakļaujas pašiem vilinošākajiem piedāvājumiem, lai iegūtu savu ideālo figūru bez liekām pūlēm, tikai nedēļas laikā. Īpaši, ņemot vērā to, ka šādi priekšlikumi bieži nāk no brīnišķīgām sportiskām dīvām "Instagramā", kurām katra diena - kā svētki", stāsta treneris.

Īpaši kritiski Ence aicina izturēties pret programmām, kas paredz:

Ļoti zemu kaloriju patēriņu (mazāk par 1000 kilokalorijām dienā);

Olbaltumvielu produktu izslēgšanu no uztura vai to minimāla lietošana;

Pilnīgu atteikšanos no piena produktiem;

Pastāvīga mīta par dalīto uzturu (kas realitātē vielmaiņu nepaātrina) izmantošanu.

Viņš uzsver, ka īpaši bīstamas šādas "attīrīšanās" kūres var būt cilvēkiem ar gastrītu un kuņģa čūlu. Ja vēlies veselīgu un skaistu ķermeni, tad pareizi un veselīgi jāēd regulāri, nevis kampaņveidā. Kategoriski aizliegts pievērsties badošanas kūrēm bez ārsta uzraudzības. "Nevajag cerēt uz burvju kokteili no selerijām ar spinātiem, kurš šķietami palīdzēs jums kļūt veselīgākiem. Vēl jo vairāk, nevajag pakļaut organismu stresam badošanās un "atslodzes dienu" dēļ," uzsver treneris.

Atgādinām, ka līdzīgās domās ir arī uztura speciālists Andis Brēmanis. Viņš norāda, ka nepastāv produkti vai ēdieni, kas īpaši attīra organismu no toksīniem. Veselam cilvēkam šo uzdevumu veic organisma sistēmas – āda, aknas, nieres un plaušas. Ja organisms ar šīm funkcijām netiek galā, jāmeklē speciālista palīdzība, nevis jādzer tējas un veselības kokteiļi.