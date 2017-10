'Našķis vai veselīgs produkts': kopā ar uztura speciālisti testējam beztauku jogurtus

Nav nekāds noslēpums, ka lērums produktu un pakalpojumu, kas sola brīnumu lietas, ne tuvu nespēj attaisnot cilvēku gaidas un cerības. Tas attiecas arī uz virkni pārtikas produktu, kuru iepakojums vēsta par to pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību un izskatu. Lai noskaidrotu, vai tas, ko vēsta iepakojums un ko no dažādiem produktiem sagaida patērētājs, atbilst tam, ko tas var sniegt, "Viņa" sadarbībā ar veselības centru "Vivendi" uzsāk projektu "Našķis vai veselīgs produkts".

Projekta laikā mēs kopā ar uztura speciālistēm apskatīsim dažādus produktus, kas tiek uzskatīti par veselīgiem vai arī to iepakojums liek domāt, ka tie tādi ir. Analizējot konkrētus produktus, uzturu speciālistes izskaidros, ko nozīmē dažādie cipari un uzraksti uz produkta, lai tu pati varētu veikt sev piemērotākās izvēles, iegādājoties dažāda veida pārtikas produktus.

Pirmajā mūsu sarunā tikāmies ar "Vivendi" uztura speciālisti Evu Kataju, lai izpētītu, kas slēpjas beztauku jogurtos un vai tie ir ieteicami cilvēkiem, kas vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Atklājās, ka tauki nav vienīgais "ienaidnieks" slaidām formām, kas varētu būt atrodams jogurtos, jo tiem nereti dāsni pievieno arī cukuru, tāpēc labāk lietot jogurtus bez piedevām. Īpaši būtiski tas ir cilvēkiem, kas ikdienā nav ļoti aktīvi.

Jogurts, kas sola slaidas formas un maz tauku

Beztauku jogurti nereti rada iespaidu, ka, tos lietojot, ir iespējams iegūt slaidas formas, un netrūkst cilvēku, kas tam patiešām arī tic. Pirmo Kataja apskatīja beztauku jogurtu, uz kura iepakojuma attēlots rāvējslēdzējs, kā arī redzami uzraksti "Esi formā!" un "ar šķiedrvielām". "Nu izskatās, ka tas būs kaut kas ļoti, ļoti veselīgs, bet, lai es saprastu, vai tiešām ir veselīgs, man, protams, ir jāskatās tie mazie burtiņi un apraksti, un jāskatās, kas tad tajā jogurtā ir iekšā. Šajā gadījumā tas, ka tur ir nulle procentu tauku, vēl neko nenozīmē," par pirmo produktu teic Kataja.

Ja ir nulle procenti tauku, es uzreiz ieteiktu skatīties, vai nav klāt stipri vairāk procentu cukura vai kādas citas vēl piedevas, kas to produktu padara baudāmāku. Ja mēs atņemam nost taukus, tad mums kaut kas ir jāliek klāt. Eva Kataja

Arī pārējos produktus rotā uzraksti, kas vēsta – produktā nav tauku. Uz otrā produkta ir norādīts, ka tajā ir arī ļoti daudz olbaltumvielu jeb proteīnu. Arī uz trešā jogurta rakstīts, ka tas satur daudz olbaltumvielu. "Proteīni un olbaltumvielas – tā tagad ir topa tendence," stāsta Kataja, piebilstot, ka tas būtībā ir viens un tas pats. Cilvēkiem nereti šķiet, ka olbaltumvielas ir ļoti veselīgas, jo tās nav saistītas ar taukiem vai cukuriem, bet arī ar tām pārspīlēt nevajadzētu.

Visos trīs produktos tauku patiešām nav vai arī to daudzums ir niecīgs, kas nozīmē – šajā jautājumā uz iepakojuma rakstītais patiešām atbilst patiesībai. Arī olbaltumvielu divos jogurtos, kas tās sola, patiešām ir daudz – 8.8 un 10 grami katros 100 gramos produkta. Kataja piebilst, ka tauki gan pēc savas būtības nekas slikts nav.

Tauku vietā cukurs – kam pievērst uzmanību, iegādājoties jogurtu

"Ja ir nulle procenti tauku, es uzreiz ieteiktu skatīties, vai nav klāt stipri vairāk procentu cukura vai kādas citas vēl piedevas, kas to produktu padara baudāmāku. Ja mēs atņemam nost taukus, tad mums kaut kas ir jāliek klāt," stāsta Kataja.

Speciāliste, aplūkojot iepakojumu, norāda, ka atrast to, kas tieši un cik daudz ir pievienots, nav viegli. "Tagad es skatos un mēģinu atrast, cik daudz šajā produktā ir cukura. Grūti atrast. Uzreiz tas nav izcelts. Ja tauku procents ir nulle procentu, tad cukuru šeit uzreiz atrast nevar, un, ja skatās… A, atradu! Tātad ogļhidrāti ir 17.7 grami, un cukuri ir 12.3 grami." Kataja paskaidro, ka apmēram četri grami no cukuriem ir laktoze, kas ir piena dabīgais cukurs, kas nozīmē – 200 gramiem jogurta ir pievienotas apmēram trīs tējkarotes cukura. Cilvēkiem, kas ikdienā nav fiziski aktīvi, šis jogurts slaidāku vidukli iegūt nepalīdzēs.



Jautāta, cik daudz cukura dienā cilvēkam jāuzņem, Kataja norāda: "Runa ir par pievienoto cukuru. Ja mēs ēdam mango, mēs cukuru neskaitām. Ja mēs ēdam jogurtu ar mango, kur ir pielikts klāt cukurs, tad nevajadzētu dienā uzņemt vairāk par 25 gramiem. Tas būtu tādā ideālā gadījumā." Viņa arī piebilst, ka, protams, ir arī izņēmumi, un svētkos nav jārēķina, cik daudz cukura ir katrā ēdienā. Svarīgi ir atcerēties, ka šķietami nevainīgi produkti ne vienmēr ir ļoti veselīgi, ja tiem klāt ir pievienots cukurs. Nevajag skaitīt cukuru, kas atrodas augļos un dārzeņos, tāpat nav jāuztraucas par laktozi jeb dabīgo piena cukuru.

Uz viena no jogurtiem ir norādīts, ka tas ir ar šķiedrvielām. Kataja paskaidro, ka šķiedrvielas jogurtos ir reti, bet tas, ka tās ir pievienots, ir labi. To daudzums gan ir neliels, un speciāliste iesaka šķiedrvielas meklēt pilngraudu produktos, augļos, ogās un dārzeņos. Tur to ir krietni vairāk.

Ja mēs aizvadām tādu mazaktīvu dienu, tad mums nevajag to cukuru tik daudz. Ja mēs skrienam, lecam, braucam ar riteņiem, ejam pārgājienos, slēpojam un darām vēl kaut ko, tad, protams, mēs to cukuru varam uzņemt. Eva Kataja

"Bet šeit ir… Nu šajā gadījumā šeit nekas nav pievienots klāt," par otro jogurtu saka Kataja, "te ir vienkārši piens un ieraugs, lai to jogurtu dabūtu. Tātad cukura nav, un šis ir ideālais." Speciāliste norāda, ka, pievienojot šādam jogurtam augļus un ogas, kā arī nedaudz cukura, ir iespējams iegūt daudz veselīgāku ēdienu, kas noderēs gan tiem, kas vēlas uzaudzēt muskuļus, gan tiem, kas cenšas samazināt savu svaru, jo pievienotā cukura daudzumu var kontrolēt katrs pats.

"Ja mēs aizvadām tādu mazaktīvu dienu, tad mums nevajag to cukuru tik daudz. Ja mēs skrienam, lecam, braucam ar riteņiem, ejam pārgājienos, slēpojam un darām vēl kaut ko, tad, protams, mēs to cukuru varam uzņemt, bet šādā variantā ir labi, ka mēs varam regulēt un noteikt, cik daudz mēs pieliekam klāt," skaidro Kataja.

Arī trešajam jogurtam ir pievienots cukurs. Ja kopējais cukura daudzums ir apmēram 13 grami, tad pievienotā cukura daudzums 100 gramos produkta ir aptuveni deviņi grami jeb divas tējkarotes.

Izvēlies tīru produktu un garšu radi pati

Speciāliste uzsver, ka tad, ja produktam nav pievienotas kādas kaitīgas vielas, to īsti par neveselīgu saukt nevar, tomēr daudzi jogurti ar piedevām būtu uzskatāmi par našķiem, nevis veselīgiem, figūrai draudzīgiem produktiem. "Es teiktu, ka ikdienā labāk izvēlēties jogurtu, kam nav nekādu piedevu klāt." Tas dos iespēju pievienot dažādas piedevas, piemēram, augļus, ogas, ievārījumu, dažādas sēklas. Tā tu uzņemsi vairāk šķiedrvielu un mazāk cukuru.

Ja mēs regulāri pērkam saldinātus produktus un domājam vēl, ka tie mūs padarīs slaidākus, izskatīgākus un laimīgākus, tas gan ir nepareizi. Eva Kataja

Kataja skaidro, ka tad, ja 100 gramos jogurta ir četri grami cukura, satraukties nevajadzētu: "Ražotāji ne vienmēr izdala, cik daudz ir laktozes un cik daudz ir pievienotā cukura klāt." Vienīgais izņēmums ir jogurti, kas nesatur laktozi, jo tajos nav dabīgā piena cukura. Gadījumos, ja vēlies noskaidrot, cik daudz cukura pievienot produktam, un gadās aizmirst, cik daudz laktozes ir 100 gramos piena produktu, to var noskaidrot, apskatot piena vai jogurta bez piedevām uzturvērtību.

Pats par sevi cukurs nav kaitīgs, skaidro Kataja. "Bet, ja mēs regulāri pērkam saldinātus produktus un domājam vēl, ka tie mūs padarīs slaidākus, izskatīgākus un laimīgākus, tas gan ir nepareizi." Ikdienas lietošanai viņa iesaka bezpiedevu jogurtu, neskatoties uz tā tauku saturu. Pats galvenais, lai nav pievienoto cukuru.

Ja tomēr izvēlies saldinātu jogurtu, vienalga jāpievērš uzmanība tā sastāvam. "Svarīgi ir skatīties, lai arī saldam jogurtam primāri ir piens, baktēriju ieraugs un tad tā piedeva, kas varētu būt tie paši mango, ananāsa gabaliņi, cukurs – lai jau cukurs tur ir," teica Kataja, piebilstot, ka ir svarīgi izvairīties no dažādiem stabilizētājiem, aromatizētājiem un regulētājiem. "Ja ņem saldu, tad tādu, kur ir parastas lietas."

Projekts "Našķis vai veselīgs projekts" tapis sadarbībā ar veselības centru "Vivendi".