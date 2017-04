Nebadojies un esi izvēlīga – ieteikumi, lai svētki nekļūtu par negausīgu rīšanu

Lieldienas, tāpat kā lielākā daļa citu svētku, daudziem saistās ar bagātīgi klātu galdu un pieēšanos līdz ūkai. Lai pēc svētkiem tev nebūtu jāmokās ar sāpošu vēderu un jācīnās ar vainas apziņu par savu negausību un uzņemtajām kalorijām, piedāvājam vairākus noderīgus padomus, kas palīdzēs izvairīties no pārēšanās.

Badošanās visas dienas garumā ir sliktākais, ko iespējams darīt, ja vakarā nevēlies pārēsties. Tā notiek psiholoģiska un fiziska gatavošanās tam, lai pārēstos. Ir ļoti viegli zaudēt kontroli un apēst daudz kalorijām bagātu ēdienu, ja esi izsalkusi, skaidro "Health". Pirms viesībām ieteicams ēst pilngraudu produktus, augļus, dārzeņus un ar olbaltumvielām bagātus, bet liesus produktus.

Svētku mielasta laiks ir īstais brīdis, lai kļūtu izvēlīga. Pirms piekrauj savu šķīvi ar dažādiem labumiem, izvērtē, kurus no tiem patiešām vēlies ēst. Izvairies no ēdieniem, kurus tik ļoti nekārojas. Tādi ir, un tādu parasti uz galda ir daudz. Ja ir kāds ēdiens, ko ļoti kārojas, sāc ar to, jo no tā atteikties nespēsi arī tad, kad būsi jau paēdusi. Ja vispirms ēdīsi to, kas garšo, kopā apēdīsi mazāk.

Seko līdzi porciju lielumam un centies ēst lēnām, izbaudot katru kumosu. Ja sekosi līdzi ēdiena garšai un to izbaudīsi, pamanīsi brīdi, kad tas vairs nešķiet neiedomājami gards, un varēsi viegli atteikties no papildporcijas. Parasti tas notiek jau pēc trešā kumosa. Neatsakies no deserta un našķiem, bet seko līdzi apēstajam daudzumam.

Ja esi viesību namamāte un pati uzņem ciemiņus, no pārēšanās jāuzmanās ne tikai pašu viesību laikā, bet arī pēc tām. Ja mājās pēc viesu aiziešanas paliks daudz neapēstu labumu, tos, visticamāk, notiesāsi pati. Ja neizdodas pareizi saplānot nepieciešamā ēdiena daudzumu un tas paliek pāri, viesiem dodoties projām, iesaiņo viņiem kādu našķi līdzņemšanai.

Uztura speciāliste Eva Kataja norāda, ka svētku reizēs ar kaloriju skaitīšanu un ēdiena sastāva analizēšanu aizrauties nav nepieciešams. "Mēģini lielāku uzmanību vērst uz citiem svētku elementiem, nevis koncentrēties tikai uz ēdienu. Tad arī nevajadzēs nekādus citus palīglīdzekļus, lai mazinātu apetīti," viņa iesaka. No tā, ka apēd nedaudz vairāk nekā parasti, izvairīties var nebūt viegli. Ir jāatceras, ka ēst nevajag visu laiku.

Sēžoties pie galda, Kataja iesaka izvēlēties vietu, kur stāv dārzeņi, augļi vai produkti, par kuriem neesi sajūsmā. Tas palīdzēs izvairīties no nepārtrauktas našķošanās. Izbaudi katru kumosu un neēd našķus tikai tāpēc, ka ir svētki. Vēl pamēģini aizstāt sulas un saldinātos dzērienus ar ūdeni un pēc maltītes neaizmirsti piecelties kājās un nedaudz izkustēties.