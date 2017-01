Pamatīgi pieēdies? Kā samazināt apaļo puncīti

Iespējams, ka tu nedaudz pārspīlēji pie viesību galda vai nenoturējies un izēdi veselu paku ar cepumiņiem. Pamatīga ēšana var likt tavam vēderam kļūt daudz pamanāmākam vai pat radīt iespaidu, ka esi gaidībās. Lai palīdzētu šādos brīžos, "Health" autori ir apkopojuši būtiskāko informāciju par to, kāpēc vēders kļūst liels un apaļš pēc kārtīgas pieēšanās, kā arī to, kas palīdzēs no puncīša atbrīvoties.

Vēderam lielākam izskatīties liek ne vien apēstais ēdiens, bet arī norīts gaiss, vēdera gāzes un neizvadītais ūdens. Tas nozīmē, ka būtiski ir ne vien tas, cik daudz tu apēd, bet arī tas, ko tu apēd. Visi ēdieni nepalielinās vēdera izmērus vienādi. Vēdera pārvēršanos piepūstā balonā var veicināt mākslīgie saldinātāji, piena produkti un tādi dārzeņi, kā brokoļi, kāposti un citi krustzieži.

Puncīša uzbriešanu ir iespējams mazināt, ne tikai domājot par to, ko un cik daudz ēst, bet arī ar dažām darbībām, ko iespējams veikt jau pēc maltītes.

Uzpildies ar šķidrumiem

Gadījumos, kad pamosties no rīta ar milzīgu vēderu no vakardienas pārēšanās, pats pēdējais, ko iesaka darīt speciālisti, ir brokastīs ēst olas un kārtīgu gaļas gabalu. Tā vietā izvēlies uzturvielām bagātas zupas, sulas un kokteiļus. Šķidrums var palīdzēt izvairīties no puncīša palielināšanās. Pamēģini veselīgu dārzeņu vai augļu kokteili, kas bagāts ar šķiedrvielām un citām vajadzīgām uzturvielām. Pievieno papaiju vai ananāsus. Abi šie augļi satur enzīmus, kas palīdz darboties gremošanas sistēmai.

Kusties

Protams, ka pēc negausīgas pieēšanās, izlaišanās dīvānā un neliela pačīkstēšana var šķist bezgala vilinoša. Tomēr mēģini sevi piespiest iziet pastaigāties. Tas tavam organismam palīdzēs krietni vairāk, jo stimulēs zarnu darbību un ļaus ēdienam labāk sagremoties. Tāpat ieteicams izmēģināt dažas jogas pozas un vēdera masāžu. Viens no veidiem, kā sev palīdzēt, ir apgulties uz muguras un paņemt vienā rokā vieglu hanteli. Maigi spiežot, veic lielas apļveida kustības apkārt nabiņai pulksteņrādītāja virzienā.

Ar dažām jogas pozām, kas stimulē gremošanu, vari iepazīties šeit.

Uzvāri tēju

Noteiktas zāļu tējas var palīdzēt, ja radušās problēmas ar vēderu. Mierinoša ingvera tēja var palīdzēt mazināt krampjus, bet fenheļa tēja var mazināt vēdera pūšanos. Palīdzēs arī kumelīšu tēja, jo tā nomierina muskuļus gremošanas sistēmā, ļaujot atbrīvoties no gāzēm. Par citu populāru zāļu tēju iedarbību uz veselību un ieteikumiem, kad tās lietot, lasi šeit.

Nepieļauj, ka uzpūties vēders kļūst par normu!

Apaļš puncītis no pieēšanās ir ļoti parasta parādība, un par to īpaši satraukties nevajadzētu. Tomēr, ja novēro, ka vēders uzblīst ļoti bieži – pēc katras vai gandrīz katras maltītes, tas varētu liecināt par aizcietējumu. Palīdzēt no tā atbrīvoties var pietiekama šķidruma uzņemšana, regulāra vingrošana, ar "labajām baktērijām" bagāti ēdieni, kā arī papildu šķiedrvielas uzturā. Vairāk par to, kā atpazīt aizcietējumu, kā rīkoties tā gadījumā, lasi šeit.