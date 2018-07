Pārvērtētie superēdieni – kas tajos labs un kāpēc nevajadzētu pārspīlēt

Runājot par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, laiku pa laikam nākas dzirdēt vārdu "superēdiens". Tie ir produkti, kam tiek piedēvēta īpaši pozitīva ietekme uz cilvēka veselību un labsajūtu. Lai arī tiem patiešām piemīt daudz pozitīvu īpašību, superēdieni bieži vien ir pārvērtēti un tiem nevajadzētu kļūt par tava uztura pamatu.

Patiesība ir tāda, ka cilvēkiem, kas ikdienā ēd veselīgi un kuru uzturs ir sabalansēts un dažāds, nav nepieciešamības aizrauties ar superēdieniem. Tie, visticamāk, jau tāpat ir daļa no uztura. Ja cilvēks ēd veselīgi, neviens produkts nav superēdiens ar maģiskām īpašībām. Savukārt, ja cilvēks par savu veselību nerūpējas un viņa uzturs nav pilnvērtīgs un sabalansēts, saujiņa godži ogu vai glāze veselības kokteiļa nebūs glābējs.

Iedvesmojoties no "Prevention" un "The Guardian", piedāvājam iepazīties ar vairākiem produktiem, kuru pozitīvā ietekme uz veselību pēdējā laikā ir krietni vien pārvērtēta. Ņem gan vērā – tas, ka šo produktu pozitīvā ietekme uz veselību mēdz būt pārspīlēta, nenozīmē, ka tiem nepiemīt pozitīvas īpašības un no tiem vajadzētu izvairīties.