Pret iekaisumu un liekajiem kilogramiem. Kā šķiedrvielas ietekmē veselību

Šķiedrvielas ir uzturvielas, ko daļa cilvēku uzskata teju par brīnumlīdzekli, lai atbrīvotos no liekajiem kilogramiem. Tomēr realitātē to ietekme nav tik pārsteidzoša. Šķiedrvielas palīdz noritēt virknei procesu cilvēka organismā, kā arī mazina dažādu saslimstību risku. Tāpat tās ir labs līdzeklis, lai uzlabotu gremošanas sistēmas darbību, kā arī padarītu atbrīvošanos no nevēlamā svara. Tiesa, šmauga vidukļa iegūšanai ar nelielu devu šķiedrvielu nepietiks.

Ne visas šķiedrvielas ir vienādi efektīvas Uztura speciālists Džo Līčs "Authority Nutrition" skaidro, ka šķiedrvielas ir labi zināma, bet slikti izprasta uzturviela. Vienkārši sakot, tie ir ogļhidrāti, ko cilvēka organisms nespēj pārstrādāt. Pastāv divu veidu šķiedrvielas: šķīstošās un nešķīstošās, atkarībā no tā, vai viela šķīst ūdenī. Nešķīstošās šķiedrvielas organisma darbību ietekmē pavisam nedaudz, bet šķīstošajām mēdz piedēvēt teju maģisku spēku attiecībā uz veselīgu gremošanas sistēmu un cīņu ar liekajiem kilogramiem. Tiesa, ne vienmēr šķiedrvielas palīdzēs atbrīvoties no nevēlamajiem tauciņiem un liekajiem kilogramiem. Līčs uzsver, ka šķiedrvielām piemīt virkne vērtīgu īpašību, kāpēc tās nepieciešams lietot uzturā, bet, ja vēlies atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, ir nepieciešams veikt arī citas pārmaiņas savā dzīvē. Ar papildu šķiedrvielu uzņemšanu vien nepietiks, ja tavs dzīvesveids ir mazkustīgs un ikdienā uzņemto kaloriju daudzums krietni pārsniedz patērēto.

1. Šķiedrvielas pret hroniskām slimībām un liekajiem kilogramiem

Šķiedrvielas pret hroniskām slimībām un liekajiem kilogramiem 2. Kas par daudz, tas par skādi. Sāc pamazām

Kas par daudz, tas par skādi. Sāc pamazām 3. Augļi, dārzeņi un pilngraudu produkti – kur meklēt šķiedrvielas