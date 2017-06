Seši ēšanas un gatavošanas paradumi, kas veicina pieņemšanos svarā

Atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem bieži saistās ne tikai ar veselības un pašsajūtas uzlabošanos, bet arī stingru sevis ierobežošanu un smagu darbu. Tomēr nereti pietiek ar dažām izmaiņām ikdienas ieradumos, lai situācija uzlabotos. Piedāvājam iepazīties ar kļūdām virtuvē, kas liek pieņemties svarā, bet ko labot nebūt nav sarežģīti.

Iedvesmojoties no "Women's Health", apkopojām sešas ar ēdiena iegādi, gatavošanu un pasniegšanu saistītas lietas, kas veicina lieko kilogramu veidošanos. Ēšana no glītiem liela izmēra šķīvjiem, našķošanās gatavošanas laikā un veikala plauktos atrastu mērcīšu lietošana ir tikai daļa no lietām, bez kā ikviens varētu iztikt, tādā veidā ievērojami atvieglojot atbrīvošanos no traucējošajiem kilogramiem.