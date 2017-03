Seši zelta vērti padomi, kā zaudēt lieko svaru bez drastiskām diētām

Pasaulē ir daudz un dažādu gan visiem zināmu, gan pavisam neparastu diētu, kas piedāvā rekordīsā laikā atbrīvoties no liekā svara. Nav brīnums, ka daudzas no mums krīt kārdinošo solījumu varā un nedēļām ilgi pārtiek tikai no olām, apelsīniem vai vārītas vistas filejas, galu galā ne vien nesasniedzot cerēto rezultātu, bet iedzīvojoties arī dažādās veselības problēmās. Ārsti ir pamatoti satraukušies un brīdina atturēties no dažādu neprātīgu ēšanas paradumu ievērošanu uz savu roku, jo arī ar saprātīgu un loģisku ēdienreižu pārkārtošanu var sasniegt vēlamo rezultātu, turklāt bez dažādām kaitīgām blakusparādībām.

Ja tu vēlies sagaidīt peldkostīmu sezonu lieliskā formā, izmisīgi neķeroties pie pēdējā salmiņa – drastiskām diētām – tad tev vajadzētu likt aiz auss "Marie Claire" speciālistu ieteikumus, kas palīdzēs iegūt pievilcīgas ķermeņa aprises veselīgā veidā. Nebadojies Foto: PantherMedia/Scanpix Jāēd ir tik, cik nepieciešams. "Ir pierādīts, ka zemu kaloriju diētas (dienā uzņem mazāk par 1200 kalorijām) palēnina kopējo organisma vielmaiņu, līdz ar to automātiksi samazina tauku sadedzināšanas ātrumu, "brīdina uztura speciālists no Londonas Harlijs Pedriks. "Ja ēdīsi mazāk par pieļauto normu, tad organisms pārslēgsies uz "bada režīmu" un izdzīvošanas nolūkos sāks tērēt muskuļaudus. Svaru bultiņa gan rādīs svara zudumu, bet taukaudi nebūs mazinājušies. Muskuļu masas zuduma rezultātā ķermenis kļūs kūtrs un mazāk tiks dedzināti tauki arī sporta nodarbībās. Glikozes samazināšanās izsauks pastiprinātu insulīna pieaugumu, kas savukārt veicinās tauku sintēzi un to uzkrāšanos. Piemēram, Japānā medicīniskās pārbaudes laikā nosaka arī ķermeņa masas parametrus un veic to analīzi. Ja svara samazināšanās ir notikusi uz muskuļaudu masas zuduma rēķina, tad ārsts obligāti par to ziņo darba devējam, bet darbinieks tiek nosūtīts uz konsultāciju pie veselīga dzīvesveida speciālista. Lasi tālāk un uzzini, ko ēst pirms un pēc treniņa, kas ir "Baltā pērtiķa princips", cik ilgi jānodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, lai organisms sāktu tērēt tauku rezerves un citus noderīgus ieteikumus. 1. Izmanto mobilās aplikācijas

