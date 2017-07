Svaigēdāja un uztura speciāliste: mēs neēdam tikai salātlapas un kāpostus

Svaigēšana ir uztura uzņemšanas veids, ko apvij dažādi aizspriedumi un mīti. Viens no tiem ir saistīts ar to, ka svaigēdāji uzturā lieto tikai salātlapas, ir izkāmējuši un neveseli. Tomēr arī svaigēdāju uzturs var būt gana daudzveidīgs. Par to, ko nozīmē ēst svaigu, stāsta uztura speciāliste, veselības centra "ReCure" dibinātāja un svaigēdāja Guna Bīlande.

Svaigēšana pēc savas būtības ir vissenākā cilvēces diēta. Ar šo vārdu saprotot uztura uzņemšanas veidu, nevis plikas salātlapas vai kāpostlapas graušanu, kā nereti sabiedrībā ir iesakņojies pieņēmums. Jāatzīmē, mēs katrs piekopjam kādu diētas veidu. Agrāk, kad cilvēki vēl neizmantoja uguni, negatavoja gaļu, augļi, dārzeņi, ogas, zaļumi un graudaugi bija viņu uztura pamatu pamats. Termiski neapstrādāts uzturs satur dabīgos fermentus jeb enzīmus, kas palīdz mūsu organismā uzturvielām sadalīties un uzsūkties, izmantot tās maksimāli efektīgi līdz pat šūnu līmenim. Termiski apstrādātā pārtikā fermenti mainās un organismam jāpatērē papildu enerģija un savi fermenti, lai termiski apstrādāto uzsūktu, turklāt, produktus termiski apstrādājot, iet bojā arī daudz vitamīnu. Svaigēšana jeb "Raw food" (angļu valodā) ir svaigs, pilnvērtīgs un dabisks ēdiens, kas nav ticis pakļauts rafinēšanai, ķīmiskajai apstrādei, denaturācijai vai karsēšanai virs temperatūrā virs 42 grādiem, tādējādi pilnībā saglabājot visu dabīgo produktu uzturvērtību. Tā ir dzīva, svaiga, minimāli pārstrādāta uztura lietošana, sniedzot organismam visvairāk nepieciešamo uzturvielu – vitamīnus, minerālus, antioksidantus, ēdiena pārstrādei nepieciešamos enzīmus. Turklāt priekšroka dodama tieši dabiski audzētiem produktiem. Tomēr svaigēšana nav reliģiskā pārliecība, lai gan daži cilvēki mēdz uztura jautājumiem pieiet gana fanātiski.

1. Ko nozīmē būt svaigēdājam

Ko nozīmē būt svaigēdājam 2. Iegūt vērtīgās uzturvielas, košļājot un smalcinot

Iegūt vērtīgās uzturvielas, košļājot un smalcinot 3. Problēmas, ar ko saskaras svaigēdāji

Problēmas, ar ko saskaras svaigēdāji 4. Kāpēc cilvēki izvēlas uzsākt svaigēšanu

Kāpēc cilvēki izvēlas uzsākt svaigēšanu 5. Viena diena svaigēdāja dzīvē