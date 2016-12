Jāatceras, ka Ziemassvētki un Jaunais gads nav ražas novākšanas svētki vai pēdējais vakarēdiens. Tie ir svētki, lai mēs apstātos, atpūstos no ikdienas un izbaudītu laiku kopā ar saviem mīļajiem. Protams, arī baudītu svētku mielastu. Taču, liekot uzsvaru uz vārdu baudīt, kas nozīmē ēst lēnām, izgaršojot katru kumosu un apstājoties, pirms ēdiens jau sprūst rīklē. Lielākā kļūda ir gaidīt svētkus ar domu, ka būs jāpārēdas. Baidoties pārēsties, tu visticamāk panāksi tieši pretēju efektu. Kā to nepieļaut, skaidro uztura speciāliste Evas Kataja.

"Jau laicīgi jāsamierinās ar situāciju, ka svētku dienās ēdiens būs visapkārt un visticamāk tu arī apēdīsi mazliet vairāk, bet tas nenozīmē, ka ir jāēd visu laiku. Mēģini lielāku uzmanību vērst uz citiem svētku elementiem, nevis koncentrēties tikai uz ēdienu. Tad arī nevajadzēs nekādus citus palīglīdzekļus, lai mazinātu apetīti. Ja šos principus ievērosi, tad nebūs svētkos obligāti jāgrauž tikai svaigi burkāni, mandarīni vai salāti, bet varēsi arī apēst ceptu kartupeli, karbonādi un pa kādam pīrāgam vai saldajai maizītei bez bažām par pārēšanos vai to, ka nevarēsi apstāties," iesaka uztura speciāliste.

Ēdienu sastāva analizēšanu, uztraucoties par kalorijām, tauku procentiem un olbaltumvielu daudzumu, speciāliste rosina svētkos aizmirst, ņemot vērā tikai pašu svarīgāko nosacījumu – jāuzmanās, lai svētku svinēšana ar cepešu baudīšanu neievelkas divu nedēļu garumā, jo tad gan var iedzīvoties paliekošās sekās tauku uzkrājumu veidā.

Ja nu tomēr tevi ļoti biedē pārēšanās un pieņemšanās svarā, te būs daži noderīgi uztura speciālistes Evas Katajas padomi, kas palīdzēs arī pie svētku galda saglabāt veselo saprātu:

1. Atceries, šie svētki visticamāk tev nav pēdējie, tāpēc necenties apēst visu pasaules ēdienu. Ēd tik daudz, cik tev prasās, lai apmierinātu izsalkumu, nevis centies nogaršot un apēst pēc iespējas vairāk ēdienu.

2. Koncentrējies uz ēdiena kvalitāti, nevis kvantitāti. Ēd to, kas tev tiešām garšo un kārojas, tikai pārāk neaizraujies ar porciju izmēriem, lai neiedzīvotos vēdergraizēs. Nepiekrāmē pilnu šķīvi ar ēdienu, bet uzliec vispirms dārzeņus un tad mazliet no tiem produktiem, kas kārojas (piemēram, vienu kotleti, nelielu gabaliņu foreles, karoti gaļas salātu utml.).

3. Izvēlies vietu pie galda, kur stāv dārzeņi, augļi vai produkti, kas tevi īpaši neuzrunā. Tas mazinās regulāru rokas pastiepšanos, lai ieliktu mutē kārtējo pīrāgu, sāļo groziņu vai kādu citu kārumu.

4. Neēd kārumus tikai tāpēc, ka ir svētki. Našķi ir jāēd tikai tad, kad ļoti ļoti kārojas, un arī tad nevajag pārspīlēt ar daudzumu. Apstākļu un kompānijas pēc vien nevajadzētu ēst mazvērtīgus ēdienus kā kūkas, plātsmaizes utml.

5. Aizmirsti novecojušos pieklājības standartus, ka šķīvis ir jāizēd tukšs. Pasaki paldies saimniecei par gardo ēdienu, taču nespied sevi ēst pāri sāta sajūtai. Ja vēlies desertu, bet jūti, ka vēders pilns, palūdz to iesaiņot līdzi uz mājām, jo rīt galu galā arī ir diena!

6. Sulu un citu saldu dzērienu vietā, turi uz galda glāzi ar ūdeni vai krūzīti ar tēju, lai neaizmirstu padzerties. Tādā veidā daļēji aizstāsi knakstīšanos ar padzeršanos.

7. Pēc ēšanas atceries piecelties no galda un izkustēties, lai sajustu, ka vēders ir pilns un kādam laikam ēst pietiks.

8. Svētku laikā atceries arī par citām aktivitātēm bez ēšanas – kopīgām galda spēlēm, filmu skatīšanos vai pastaigām svaigā gaisā. Domu novēršana no ēšanas palīdzēs labāk saprast, vai nav jau apēsts gana.

9. Pieņem to, ka svētku laikā visticamāk sanāks atkāpties no ierastās ēdienkartes. Tas nav nekas dramatisks, ja vien pēc svētkiem atgriezīsies pie ierastajiem paradumiem. Svētku laiku nevajadzētu sabojāt ar stresu par to, ka apēsts par daudz. Figūrai kaitējums ilgtermiņā netiks nodarīts, un, ja arī būs jūtamas svētku sekas, tās tiks likvidētas, atgriežoties iepriekšējā ritmā.

10. Izbaudi svētkus un ēdienu no visas sirds. Izbaudi brīvās dienas, laiku ar sevi, ģimeni vai draugiem, un arī ēdienu. Baudīšana sevī ietver mērenību un stresa neesamību. Pie šiem apstākļiem savai figūrai pāri nodarīt nav iespējams.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā svētkos nepieņemties svarā, ņem vērā arī šos "Rutks" apkopotos padomus.