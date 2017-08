Tikai vēl vienu kumosiņu. Kā izvairīties no pārēšanās un ko darīt, ja tā kļuvusi par slimību

Ēšana ir viena no dzīves baudām, kam daudzi no mums ļaujas pārāk negausīgi. Protams, bez ēdiena uzņemt nepieciešamās uzturvielas un enerģiju nav iespējams. Tomēr jāņem vērā, ka regulāra pārēšanās nenāk par labu tavai veselībai, jo tā var novest pie svara pieauguma, kas ir viens no riska faktoriem daudzām slimībām.

Ir dažādi vienkārši paņēmieni, kas var palīdzēt pārvarēt vēlmi pārēsties tad, ja esi izsalkusi vai galds vienkārši lūzt no dažādiem labumiem. Tiesa ir gadījumi, kad nebeidzamu našķošanos un regulāru pārēšanos var uzskatīt par slimību, nevis vienkārši kaitīgu ieradumu. Tādās reizēs bez speciālista padoma neiztikt. Triki, lai nepārēstos Tiem, kas mīl našķoties, bet, kam nav mēra sajūtas vai kas regulāri piedzīvo pārēšanos un pēc tam mokās ar smaguma sajūtu, piedāvājam iepazīties ar "Women's Health" iedāvātajiem ieteikumiem, šī netikuma uzveikšanai. Ja retāk pārēdīsies, pateicīgs būs ne tikai tavs kuņģis, bet arī pārējais organisms, jo būs mazāka iespēja ciest no liekā svara. Izvērtē savas vajadzības. Ja tavs uzturs nav spēle, kur paļaujies uz minēšanu un iegribām, tev ir lielāka iespēja izvēlēties veselīgu ēdienu un nepārēsties. Noskaidro, cik daudz kaloriju, olbaltumvielu un šķiedrvielu tev ieteicams uzņemt, un seko līdzi tam, lai produkti, ko ēd, sniegtu tev visu nepieciešamo. Skaiti un mēri to, ko tu apēd. Tu nevari būt pārliecināta par to, cik daudz kaloriju un citu uzturvielu uzņem, ja savu porciju izvērtēšanai izmanto acumēru. Labāk izvēlies ēdienus, kuru daudzumu vari saprast, piemēram, zini tilpumu vai svaru. Negaidi, kamēr esi ļoti izsalkusi. Ja ieturēsies tikai tad, kad būsi ļoti izsalkusi un vēders jau burkšķēs, tad, visticamāk, pārēdīsies. Starp ēdienreizēm našķojies ar nelielām uzkodām, lai nebūtu pārāk izsalkusi. Atceries, ka nevajadzētu aizrauties ar saldumiem un dažādiem našķiem! Šeit tu vari iepazīties ar vairākiem ieteikumiem veselīgām uzkodām starp ēdienreizēm. Gatavo vienai ēdienreizei. Savus mīļākos ēdienus nekad negatavo ļoti lielā daudzumā. Ja dzīvo viena, pagatavo tikai vienu porciju. Ja izvārīsi milzu katlu ar kaut ko ļoti garšīgu, nevarēsi apstāties, kamēr nebūsi pārēdusies un vēl notiesājusi vēl nelielu daudzumu šī gardā ēdiena. Izvēlies mazākus šķīvjus. Neēd no milzīgiem šķīvjiem, lai cik skaisti tas arī neliktos. Uz lieliem šķīvjiem var vairāk uzlikt, bet porcija vienalga neizskatīsies milzīga. Labāk izvēlies salātu vai deserta šķīvjus – tā ir laba metode, lai izvairītos no pārēšanās un pieņemšanās svarā. Apsēdies, lai paēstu. Tad, kad ēd, neļaujies apkārt esošajiem faktoriem tevi ietekmēt, sēdi pie galda un koncentrējies uz ēdienu. Tas tev ļaus ēst lēnāk un maltīti izbaudīt. Tu būsi apmierinātāka ar ēdienu, un risks pārēsties būs krietni mazāks. Kad pārēšanās kļūst par slimību Lai arī pārēsties laiku pa laikam sanāk gandrīz katram, ir cilvēki, kas to dara regulāri un kam šo paradumu var uzskatīt par slimību – kompulsīvo pārēšanos. Tas ir ēšanas traucējums, kura uzveikšanai var būt nepieciešama speciālista palīdzība. Uztura speciāliste Jeļena Zuboviča skaidro, ka kompulsīvā pārēšanās ir viens no ēšanas traucējumu veidiem (vēl ir bulīmija un anoreksija), tā ir atkarība no ēdiena – līdzīgi kā narkomāns nepārtraukti meklē kārtējo heroīna devu, tā arī cilvēks ar šo ēšanas traucējumu tiecas pēc ēdiena un nevar sevi apturēt. Taču ne vienmēr kāre pēc saldumiem un neveselīgas pārtikas ir kompulsīva pārēšanās. Diemžēl tādā veidā cilvēki ar lieko svaru grib sevi attaisnot: "Redziet, tā ir slimība, es neko nespēju ar sevi padarīt". Par kompulsīvo pārēšanos liecina tādi simptomi kā nepārtraukta fantazēšana par ēdienu, sāta sajūtas trūkums, regulāra pārēšanās vienatnē. Var gadīties, ka pēc pārēšanās seko diētas un sevis kontrolēšanas tūres, bet tas nav ilglaicīgi. Speciāliste norāda, ka ar kompulsīvo pārēšanos var iemācīties sadzīvot, bet no tās izārstēties ir ļoti sarežģīti. Ja tev ir aizdomas par kompulsīvo pārēšanos, jāvēršas pie ģimenes ārsta, jo parasti cilvēkiem, kas cieš no šīs slimības, ir arī liekais svars. Cīņa ar kompulsīvio pārēšanos ir komplekss darbs ar sevi, iesaistot ne tikai uztura speciālistu, bet arī psihoterapeitu. Cīņa ar atkarību no ēdiena nav viegla. To apliecina arī Juritas atklātā atzīšanās par to, ka vēlmi pārēsties nav iespējams uzveikt, pat tad, ja viņa apzinās, ka pēc tam būs nelaimīga un pretīga sev. Ar viņas stāstu tu vari iepazīties šeit.