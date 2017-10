Tu esi tas, ko tu ēd: kā uzturs ietekmē cilvēka fizisko un garīgo veselību

Uzturs ir viens no cilvēka labsajūtas un veselības stūrakmeņiem. Ne velti fitnesa treneri mēdz sacīt, ka ceļā uz sapņu figūru fiziskās aktivitātes ir daudz nenozīmīgākas par ēdienu. Tas, ko tu ēd, ietekmē to, kā tu jūties un kā tu izskaties. Uzturs ir ļoti nozīmīgs, lai tu justos labi ne vien fiziski, bet arī garīgi.

Pērn teju 40 procenti no cilvēkiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, cieta no liekā svara, bet 13 procenti cilvēku bija aptaukojušies, liecina Pasaules Veselības organizācijas apkopotā informācija. Tas, ka cilvēki arvien biežāk cieš no liekā svara, tiek saistīts ne tikai ar fizisko aktivitāšu trūkumu, bet arī ar nepareizu uzturu – cilvēki arvien vairāk uzturā lieto treknus un kalorijām bagātus ēdienus.

Liekais svars tiek saistīs ar vairākām nopietnām veselības problēmām, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēkiem ir nepieciešams sekot līdzi tam, ko viņi ēd, – arī nepietiekams uzņemto kaloriju daudzums var būt bīstams. Tāpat ir jāseko līdzi uzņemto vitamīnu un minerālvielu daudzumam, jo tikai sabalansēts uzturs palīdzēs justies labi un samazināt dažādu slimību risku.