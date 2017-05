Uztura speciāliste par labajiem taukiem un sliktajiem smūtijiem: detoksikācija ir pagājušais gadsimts

Ogļhidrātu ierobežošana, olbaltumvielu, mono un ekspresdiētas, Atkins vai Dikāns – diētu ir milzumdaudz. Tajā pašā laikā vadošie speciālisti aizvien biežāk runā par nosaukto diētu kaitīgumu, uzstājot, ka ēdienkarte jāveido pēc citiem principiem. Šefpavāre, pasaulslavena uztura speciāliste un gastronomijas entuziaste Jūlija Lodigina sarunā ar "Delfi" kliedē mītus un skaidro, kā jāēd, lai būtu ne tikai slaids, bet arī laimīgs.

Tas, ka dažādu diētu cienītāji ārkārtīgi mērķtiecīgi izvairās no taukiem, iespējams, ir negatīvā kontekstā, kas parasti šo vārdu pavada, dēļ. Tomēr nesenākie pētījumi dietoloģijas nozarē pārliecina, ka atteikšanās no taukiem uzturā ir viena no lielākajām tievētāju kļūdām. Kāpēc?

"Tauki ir būtiska uztura sastāvdaļa praktiski visiem procesiem organismā – tie ietekmē gan smadzeņu darbības kvalitāti, gan sirds un asinsvadu sistēmu, gan ādu. Nav neviena orgāna, kuru tie neietekmētu labvēlīgi. Izslēdzot no uztura labos taukus, smadzenes novecos ātrāk, var rasties problēmas ar vairogdziedzeri, sirds un asinsvadu sistēmu, gremošanas traktu, kā rezultātā – disbalanss visā organismā," skaidro speciāliste.

Jūlija Logidina šonedēļ viesojās Rīgā pēc lekciju kluba "Zilā pūce" ielūguma, lai vadītu lekciju "Sapņu diēta" par pārtikas pasaules jaunākajiem atklājumiem un populāro diētu māņiem.