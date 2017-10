Uztura speciāliste skaidro: augļu un dārzeņu sulas ir našķis vai veselīgs produkts

Augļu un dārzeņu sulas ir produkts, ko daudzi cilvēki saista ar veselīgu dzīvesveidu. Tās lieto, lai uzņemtu vitamīnus, stiprinātu imunitāti un atbrīvotos no kāda lieka kilograma. Tomēr cik daudz no tā, ko domājam par sulām, atbilst patiesībai? Lai saprastu, kā sulas un to dzērieni ietekmē cilvēka veselību, projektā "Našķis vai veselīgs produkts" tos analizējām kopā ar uztura speciālisti.

"Viņa" sadarbībā ar veselības centru "Vivendi" ir uzsākusi projektu "Našķis vai veselīgs produkts". Tā mērķis ir apskatīt dažādus veikalā nopērkamus un šķietami veselīgus produktus un kopā ar uztura speciālistu noskaidrot, vai tie attaisno uz tiem liktās cerības, kā arī iemācīt, kā atrast un saprast sev nepieciešamo informāciju uz produkta iepakojuma, lai varētu izvēlēties sev piemērotāko.

Šoreiz kopā ar "Vivendi" uztura speciālisti Jeļenu Pavlovu apskatījām augļu un dārzeņu sulas, kā arī no tām gatavotus dzērienus. Izrādījās, ka sulām patiešām ir ļoti daudz vērtīgu īpašību, bet tās jādzer piesardzīgi, jo tajās var būt daudz cukura vai sāls.

Sulu, augļu un dārzeņu dzērieni atšķiras. Ko pievieno katram no tiem?

"Sulas ir produkts, ar ko mēs varam uzņemt diezgan daudz vitamīnu un minerālvielu, piemēram, C vitamīnu. Izdzerot vienu glāzi sulas, mēs varam iegūt C vitamīna dienas devu," skaidro Pavlova. Tomēr sulas satur arī vielas, ar kuru lietošanu pārspīlēt nevajadzētu, piemēram, sāli un cukuru. Speciāliste uzsver, ka pirms sulas vai tās dzēriena iegādes ir jāpievērš uzmanība tā sastāvam, kā arī tam, kas īsti ir šis dzēriens – sula, nektārs vai sulas dzēriens.

Koncentrāts nenozīmē neko sliktu, koncentrēta sula arī ne. Vienkārši ir tādi augļi, kas mūsu valstī neaug, piemēram, apelsīni. Protams, ir vieglāk atvest koncentrētu sulu. Jeļena Pavlova, uztura speciāliste

Taujāta, ko tieši cilvēki sagaida no sulām, Pavlova norāda, ka sulas galvenokārt lieto slāpju remdēšanai un lai bagātinātu organismu ar vitamīniem, bet nereti arī, lai “attīrītu” organismu un samazinātu svaru. Tāpat ir cilvēki, kas tās novērtē par zemu, jo neizprot, kas īsti ir sulu sastāvā. "Cilvēki bieži jautā, vai paku sulas ir vispār veselīgas." Pavlova skaidro, ka cilvēkos bieži neuzticību vieš tas, ka sula ir gatavota no koncentrāta, kā arī iespēja to uzglabāt ilgstoši. "Koncentrāts nenozīmē neko sliktu, koncentrēta sula arī ne. Vienkārši ir tādi augļi, kas mūsu valstī neaug, piemēram, apelsīni. Protams, ir vieglāk atvest koncentrētu sulu," viņa skaidro.

Pastāv vairāku veidu dzērieni, ko gatavo no augļiem vai dārzeņiem. Tie ir sula, nektārs un sulas dzēriens. “Ja mēs ņemam sulu, tad mēs zinām, ka tur būs tikai augļu cukurs, pievienotā cukura klāt nebūs, izņemot smiltsērkšķu sulu – to drīkst saldināt, pievienojot cukuru ierobežotā daudzumā.” Sulām var tikt pievienota askorbīnskābe jeb C vitamīns, lai regulētu skābumu, bet neko citu tām pievienot nedrīkst. Dārzeņu sulām var pievienot garšvielas, bet nektāram tiek pievienots papildu cukurs. Nektārā sulas vai biezeņa daudzumam jābūt vismaz 25 procentiem atkarībā no augļa veida. Sulas dzērienos tiek pievienots cukurs. Tajos var būt dažādas pārtikas piedevas un maz sulas.

Pārmērīga sulas dzeršana nepalīdzēs zaudēt svaru

"Pasaules Veselības organizācija iesaka daudz sulas nelietot," norāda Pavlova. Tas attiecas arī uz dabīgu sulu, kam nav pievienotas dažādas vielas. Tās sastāvā vienkārši ir pārāk daudz cukura. Piemēram, pirmais produkts, ko apskatām, ir apelsīnu sula. Ja produktu sauc "sula", tad tam cukuru pievienot nedrīkst, izņemot smiltsērkšķu sulu. Tomēr uz iepakojuma ir rakstīts, ka šī sula satur teju deviņus gramus cukura uz 100 mililitriem. Tas ir augļu cukurs, bet arī ar to nevajadzētu pārspīlēt.

Speciāliste paskaidro, ka dienā cilvēkam nav ieteicams uzņemt vairāk par 25 gramiem cukura. "Ja mēs glāzi izdzeram, mēs iegūstam 18 gramus cukura. Viena līdz divas glāzes dienā ir labi – sievietei viena, vīrietim divas. Nevajadzētu izdzert visu iepakojumu," par apelsīnu sulu teic Pavlova. Vaicāta par atšķirību starp augļu un galda cukura, viņa nosaka: "Nav ieteicams ne viena, ne otra daudzumu savā uzturā palielināt. Gan viens, gan otrs veicina svara pieaugumu, kā arī ietekmē veselību kopumā." No augļu ēšanas baidīties gan nevajadzētu, jo tie satur arī organismam nepieciešamās šķiedrvielas, bet vēlams, lai uzturā ir vairāk dārzeņu, nevis augļu. Tajos ir mazāk cukura.

"Sulā ir ogļhidrāti. Tas ir ogļhidrātu produkts," par to, kādas vielas ir sulā, stāsta Pavlova. Kaloriju sulā nav daudz. Par to, ka sula ir neveselīga, satraukties nevajadzētu, bet arī pārspīlēt nav ieteicams. Ja uz iepakojuma ir rakstīts, ka tā ir sula, viena vai divas glāzes dienā organismam par ļaunu nenāks.

Apskatot multivitamīnu nektāru, Pavlova paskaidro, ka tajā ir mazāk augļu sulas (par nektāru dzērienu sauc tad, ja sulas daudzums tajā ir 25–50 procenti) un tam ir pievienots cukurs. "Ja ir pieejami vairāki nektāri, tad mēs izvēlamies to, kur ir vairāk sulas," iesaka speciāliste. Nektāra sastāvā var būt līdz pat 20 procentiem cukura. "Tās ir četras tējkarotes uz 100 mililitriem, bet, cik es esmu skatījusies, es neesmu atradusi tādu, kur būtu tik daudz. Parasti ir mazāk – kādas divas tējkarotes uz 100 mililitriem," stāsta Pavlova. Uz nektāra iepakojuma augļu cukura un pievienotā cukura daudzums netiek izdalīts atsevišķi.

Apskatītajam nektāram ir pievienoti arī dažādi vitamīni, piemēram, C vitamīns un beta karotīns, no kā organismā veidojas A vitamīns. Ja ir pievienoti vitamīni, ražotājam jāparāda, cik daudz vitamīnu no ieteicamās dienas devas ir pievienots, – uz 100 mililitriem jābūt vismaz 7,5 procentiem. Nektārā, ko apskatīja speciāliste, pievienoto vitamīnu daudzums bija krietni lielāks. Cukura daudzums 100 mililitros produkta bija 11 grami. Nektāru ražošanā bieži izmanto augļus, no kuriem tīru sulu parasti neiegūst, piemēram, banānus un mango.

Nevajadzētu sulu uztvert kā dzērienu, bet gan kā ēdienu. Jeļena Pavlova, uztura speciāliste

"Tā ir dārzeņu sula, un dārzeņu sulai var pievienot sāli, var pievienot kādas garšvielas," paņemot rokās tomātu sulu, skaidro Pavlova. Viņa norāda, ka apskatītais dzēriens ir tīra sula, nevis nektārs. "Ja salīdzina vairākas tomātu sulas, vajadzētu skatīties, kur ir mazāk sāls," iesaka speciāliste, "šeit sāls uz 100 mililitriem ir 0,84 grami. Dienā cilvēkam nevajadzētu pārsniegt 5 gramus – tā ir viena tējkarote." Jāņem vērā, ka sāli cilvēks uzņem ar ļoti daudziem produktiem. Arī ar dārzeņu sulu pārspīlēt nevajag. Tajā ir mazāk cukura, bet sāls dēļ dienā pietiks ar vienu vai divām glāzēm dzēriena.

Kādas ir dārzeņu sulu priekšrocības? "Ja mēs salīdzinām, kaloriju ir mazāk nekā augļu sulās, jo cukura ir mazāk." 100 mililitros tomātu sulas ir tikai 5 grami cukura un 23 kalorijas. "Sāli nevajadzētu uzņemt, jo tas veicina tūskas veidošanos. Sāls aiztur ūdeni mūsu organismā," skaidro Pavlova, piebilstot, ka pārmērīga sāls lietošana var kaitēt cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu. "Ir arī pētījumi, kas rāda – mirstība no kuņģa vēža ir saistīta ar pārmērīgu sāls uzņemšanu."

Kā izvēlēties piemērotāko produktu

Speciāliste norāda, ka tirgū ir pieejamas ne vien sulas un nektāri, bet arī sulu dzērieni. "Sulas dzērienā augļu sulas saturs būs mazāks," skaidro Pavlova. Tāpat tam nav noteikts maksimāli atļautais pievienotā cukura daudzums. Pavlova norāda, ka šādos dzērienos sulas daudzums var nebūt pat viens procents, tiem pievieno arī krāsvielas, saldinātājus un citas pārtikas piedevas. "Tā drīzāk ir tāda limonāde, nevis sula," viņa nosaka.

Kā pareizi nolasīt informāciju uz sulas vai nektāra iepakojuma? "Kur norādīts sastāvs nektāram, tur mēs meklējam, cik daudz tur vispār sulas ir. Tas ir galvenais," stāsta speciāliste. Tabulā, kas ataino sulas uzturvērtību un enerģētisko vērtību, jāpievērš uzmanība cukura un sāls daudzumam – dārzeņu sulām parasti ir vairāk sāls, bet augļu sulas un nektārs satur vairāk cukura.

"Nevajadzētu sulu uztvert kā dzērienu, bet gan kā ēdienu," iesaka Pavlova. Sulas satur kalorijas, un to nedrīkst aizmirst, kā arī to sastāvā esošais cukurs var izraisīt cukura līmeņa svārstības organismā – tas, tāpat kā liekais svars, var palielināt otrā tipa diabēta attīstības risku. Tāpat speciāliste sulu neiesaka izmantot slāpju veldzēšanai. Tas attiecas gan uz bērniem, gan pieaugušajiem. Lielais cukura īpatsvars sulās var negatīvi ietekmēt zobu stāvokli un veicināt liekā svara veidošanos.

Projekts "Našķis vai veselīgs projekts" tapis sadarbībā ar veselības centru "Vivendi".