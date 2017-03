Uzturs bez taukvielām. Speciāliste skaidro, kāpēc tas nav labākais lēmums

""Ņemiet labāk šo produktu, te būs vairāk tauku!" Ikdienā šādus iedrošinājumus nenākas dzirdēt, vai ne? Vismaz ne no ārstniecības jomas speciālistiem. Biežāk izskan ieteikumi samazināt tauku daudzumu uzturā un izvēlēties produktus ar mazāku tauku saturu. Tas var novest pie nepareiza priekšstata, ka tauki uzturā ir nevēlami," stāsta uztura speciāliste Eva Kataja.

Ne visi saprot un zina, cik liela nozīme cilvēka attīstības procesā un organisma pareizā funkcionēšanā ir taukvielām. Cilvēka organisms nespēj patstāvīgi ražot neaizstājamās taukskābes, tāpēc cilvēkam tās ir jāuzņem kopā ar uzturu. Gan pārāk maz, gan pārāk daudz uzņemto taukvielu negatīvi ietekmē cilvēka organismu. Īpaši uzņēmīga pret taukvielu svārstībām ir organisma imunitāte, jo tās darbība ir cieši saistīta ar neaizstājamajām taukskābēm. Neaizstājamās nepiesātinātās taukskābes palīdz ražot eikozanoīdus – savienojumi, kas regulē organisma imūno statusu.

Kāpēc taukus iesaka uzturā samazināt?

"Tauki enerģētiskās uzturvērtības ziņā ir visbagātākie – viens grams tauku satur deviņas kilokalorijas (kcal). Viens grams ogļhidrātu vai olbaltumvielu satur stipri mazāk – vien četras kcal. Tā kā liekais svars un aptaukošanās arvien vairāk pieņemas spēkā, sabiedrībai ir nepieciešams dot vispārīgus ieteikumus, lai samazinātu uzņemto kaloriju skaitu. Ja tiek uzņemts par daudz enerģijas (kcal), tā uzkrājas tauku veidā mūsu organismā un rada slodzi ne tikai sirdij un iekšējiem orgāniem, bet arī locītavām," stāsta Eva Kataja.

Uzturs bez taukvielām ir pareizā izvēle? Daudzi no mums, uzsākot diētu, izslēdz no uztura visas iespējamās gan dzīvnieku, gan augu izcelsmes taukvielas. Produktus nomainām uz tiem, uz kuriem norādīts "fat free" (brīvs no taukiem) vai 0%, cītīgi skaitām kalorijas un ļoti uzmanīgi lasām etiķetes, izvairoties no mūsu ienaidnieka – taukiem. Tomēr vai uzturs bez taukvielām ir pareizā izvēle?



Veikalu plaukti lūst no tāda tipa produktiem. Šodien gandrīz katru produktu var nopirkt "light" ("vieglajā") versijā. Reklāmas mums vēsta, ka šī tipa produkti palīdzēs mums ātri vien tikt vaļā no liekajiem kilogramiem. Vai tiešām tā ir taisnība? Diemžēl nē! Produkti ar samazinātu dzīvnieku un augu tauku daudzumu var nodarīt vairāk slikta nekā laba. "Light" produkti ir tie, kuru enerģētiskajai (kcal) vērtībai ir jābūt samazinātai vismaz par 30% salīdzinājumā ar oriģinālo produktu. Ražotāji visbiežāk atsakās no taukvielām, jo vienā gramā taukvielu ir deviņas kalorijas, tāpēc tik bieži varam sastapties ar nosaukumu "fat free" – kā brīvs no taukiem. Tikai nedaudzi zina, ka pārāk bieža "light" produktu izvēle nebūt nav mums veselīga un ar tievēšanu tai ir maz kopīgā. Tā vietā, lai dedzīgi izvairītos no taukvielām, Eva Kataja iesaka samazināt mazvērtīgo produktu proporciju uzturā, tostarp vienkāršo ogļhidrātu saturošus produktus.

Kādas funkcijas veic taukvielas? Hormonu ražošana. Taukvielas ir nepieciešamas, lai mūsu organisms varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Tauki ir vērtīga uzturviela, kas spēlē būtisku lomu organisma vielmaiņā. Taukvielu rezerves pasargā iekšējos orgānus, bet daži taukskābju veidi (jo īpaši holesterīns) piedalās hormonu ražošanā.



Ādas mitrināšana. Nākamā svarīgā loma, ko pilda taukvielas, ir ādas membrānas veidošana, nodrošinot tai atbilstošu mitrināšanu. Taukvielas to nodrošina gan iekšēji, gan ārēji. Organisma iekšienē taukvielas ir šūnu membrānā, tāda veidā nodrošinot elastīgumu un saudzējot šūnas pret ūdens zudumu. No ārpuses tās veido tā saukto hidrolipīdu mantiju, tātad ādas aizsargslāni, kura galvenais uzdevums ir sargāt no dehidratācijas.





Sirds aizsardzība. Taukvielas aizsargā sirdi, pateicoties atbilstošai holesterīna koncentrācijai un proporcijām. Neskatoties uz to, ka daudziem no mums holesterīns joprojām saistās ar kaut ko sliktu un "treknu", ir tomēr arī labais holesterīns – ABL un tieši tas aizsargā mūsu sirdi. Pateicoties omega -3 un 6 polinepiesātinātajām taukskābēm, būtiski samazinās trombocītu agregācija – asins plātnīšu salipšana, tādā veidā holesterīns nevar pielipt pie asinsvadu sieniņām, neļaujot attīstīties aterosklerotiskām izmaiņām. Pie šo taukskābju labajām īpašībām jāpieskaita kopējā holesterīna līmeņa, kā arī tā sauktā sliktā – ZBL holesterīna līmeņa samazināšana. Tāpēc ieteicams lietot rapšu eļļu, olīveļļu un treknas zivis: lasi, skumbriju, paltusu, siļķi.



Vitamīnu uzsūkšanās. Veselīgs uzturs ir tāds, kurā ir atbilstoša makroelementu bilance, un tā ir bagāta ar minerālvielām un vitamīniem, kuri nepieciešami pareizam vielmaiņas procesam cilvēka organismā. Pateicoties taukvielām, mūsu organisms labāk uzsūks vitamīnus, ko satur šie produkti, tādus kā: A, D, E, K.



Pretiekaisumu iedarbība. Omega 3 taukskābēm un mononepiesātinātajām taukskābēm, atšķirībā no citām, īpaši piesātinātajām taukskābēm, piemīt pretiekaisuma īpašības. Tās mazina reimatoīdā artrīta simptomus. Turklāt palīdz mazināt iekaisumus. Tāpēc mūsu uzturam, arī diētas laikā, ir jābūt bagātam ar taukvielām: augu eļļām, arī zivīm un jūras veltēm. Uzturu būtu noderīgi papildināt arī ar tādiem produktiem kā sēklas – ķirbju, saulespuķu, un rieksti – mandeles valrieksti u.c.



Uztura speciāliste Eva Kataja norāda uz riskiem, ja uzturā un organismā trūkst tauku: 1. Ja ar uzturu neuzņem nekādas taukvielas, nevar uzsūkties taukos šķīstošie vitamīni – A, E, D un K. Attiecīgi cietīs viss organisms, gan ārējā fasāde, proti, parādīsies ādas problēmas, gan visa iekšējā sistēma – kauli, imunitāte, iekšējie orgāni un smadzenes.

2. Ar uzturu jāuzņem arī neaizstājamās omega–3 un omega–6 taukskābes. Ja to trūkst, palielinās dažādi veselības riski, piemēram, kognitīvie traucējumi. Smadzenes par to nebūs sajūsmā… Un jūs arī ne.

3. Kas attiecas uz sievietēm, kas vēlas pēcnācējus – tauki ir obligāti. Vēlaties veselus bērnus, nemuļķojieties ar beztauku diētām!