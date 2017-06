Vai bez brokastīm patiešām nedrīkst sākt dienu. Skaidro speciālists

Ir ļoti daudz cilvēku, kas steigas vai citu iemeslu dēļ ikdienā neietur brokastis. Tajā pašā laikā netrūkst tādu, kas apgalvo, ka tā ir dienas svarīgākā ēdienreize, ko izlaist nedrīkst neviens. Izrādās, atbilde nav viennozīmīga, jo tas, vai brokastis ir obligātas, ir atkarīgs no tā, kāds ir cilvēka dienas ritms un uztura režīms.

Brokastu izlaišana mazina darba spējas

"Vienmēr ir jāskatās," uz jautājumu par to, vai brokastis ir ēdienreize, ko noteikti nedrīkst izlaist, atbild Latvijas Diētas ārstu asociācijas vadītājs Andis Brēmanis. Viņš norāda, viss ir atkarīgs no cilvēka režīma un tā, kad ir ieturēta pēdējā maltīte. Ja režīms paredz došanos gulēt ļoti vēlu vakarā, neilgi pirms tam ieturot maltīti, tas nav nekas neparasts, ja, pamostoties pēc dažām stundām, nav apetītes. Ja pēdējā ēdienreize bijusi nesen, nav vajadzības sevi spiest ēst.

Nedaudz atšķirīga situācija ir cilvēkiem, kas dodas gulēt pirms pusnakts, guļ pietiekami un kam ir normāls dienas režīms. Arī miegā cilvēka organisms turpina strādāt, patērējot enerģiju. Tas nozīmē, ka no rīta cilvēka asinīs ir ļoti zems cukura līmenis un viņam trūkst enerģijas. Brokastis nepieciešamas, lai iegūtu spēku un atjaunotu enerģiju. Tiesa, nav nepieciešams ēst uzreiz pēc pamošanās. Ja apetīte parādās stundu vai divas vēlāk, tad arī jāpaēd.

Brēmanis skaidro, ka brokastu izlaišana var radīt vairākas problēmas. Cilvēki, kam ir zems cukura līmenis asinīs, ir neproduktīvi – viņiem nav spēka ne garīga, ne fiziska darba veikšanai. Tāpat cilvēki, kas izlaiž brokastis, nedaudz vēlāk mēdz sevi lutināt ar dažādiem našķiem, kaitējot savai veselībai.

Brokastīs speciālists iesaka lietot graudaugu produktus, jo tie dos nepieciešamo enerģiju. Derēs gan kāda putra, gan maize, kas papildināta ar dārzeņiem, augļiem, piena produktiem vai olu.

Ietekme uz veselību nav līdz galam izpētīta

Brokastis ir nepieciešamas, lai tu justos labi un varētu produktīvi strādāt, tomēr nav zinātnisku pierādījumu tam, ka šīs ēdienreizes izlaišana būtiski ietekmētu cilvēka veselību, raksta "Health". Piemēram, daudzu ekspertu apgalvotajam, ka cilvēki, kas neēd brokastis, dienas laikā uzņem vairāk kaloriju, nekā tie, kas neēd, nav zinātniska pamatojuma.

Ir izpētīts, ka cilvēki, kas regulāri ēd brokastis, parasti retāk cieš no dažādām sirds slimībām, augsta holesterīna un asinsspiediena. Tajā pašā laikā nav pierādījumu tam, ka cilvēki, kas neēd brokastis, kļūs veselāki, ja pēkšņi sāks to darīt. Tomēr cilvēkiem, kas vēlas uzturēt sevi formā vai atbrīvoties no kāda lieka kilograma, der atcerēties, ka no rīta cilvēka vielmaiņa ir ātrāka un šajā laikā uzņemtās kalorijas sadedzināt ir vieglāk.