Veselīga dzīvesveida bubulis palmu eļļa: kas tā ir un vai tiešām tik kaitīga

Palmu eļļa ir viena no visbiežāk izmantotajām taukvielām pārtikas produktu ražošanā. To izmanto teju visu našķu un saldumu ražošanā – cepumu, kūku, kēksiņu, šokolādes, konfekšu, bulciņu un čipsu. Tāpat to pievieno arī citiem produktiem un izmanto margarīna ražošanā. Netrūkst cilvēku, kas ir pārliecināti par tās kaitīgumu un ar šausmām lasa dažādu produktu sastāvu, mēģinot atrast kaut ko bez šīs taukvielas.