Veselīgais un vērtīgais kanēlis: kad tas palīdzēs un kad var kaitēt

Kanēlis ir garšviela, ko gatavo no tāda paša nosaukuma koka mizas iekšējās daļas. To dažādos ēdienos izmantoja jau pirms tūkstošiem gadu. Kanēli pazina arī Senajā Ēģiptē. Tas bija rets un vērtīgs, tāpēc uz to atsaucās arī kā uz dāvanu karaļiem. Mūsdienās ļoti daudz kas ir mainījies – kanēlis ir salīdzinoši lēts, to var iegādāties praktiski jebkurā pārtikas veikalā un to pievieno ļoti dažādiem ēdieniem.

Pastāv divi kanēļa veidi. Pirmais ir Ceilonas kanēlis, ko mēdz dēvēt arī pat īsto kanēli. Otrs kanēļa veids ir Ķīnas kanēlis jeb kasija.

Daudzpusīga un vērtīga garšviela

Viena no kanēļa labajām īpašībām ir tā, ka šī garšviela ir ļoti labs antioksidants, pārspējot pat tādus veselīgus produktus kā ķiploki un raudene. Pateicoties tā sastāvā esošajiem antioksidantiem, kanēlim piemīt pretiekaisuma iedarbība, kas palīdz pretoties infekcijām un ātrāk atveseļoties dažādu brūču, iekaisumu un kairinājumu gadījumā.

Vēl viena ļoti noderīga īpašība ir kanēļa spēja samazināt risku vienam no izplatītākajiem nāves cēloņiem pasaulē – sirds slimībām. Tas ir ļoti noderīgs holesterīna līmeņa regulēšanai un asinsspiediena samazināšanai. Kanēlis var noderēt arī otrā tipa cukura diabēta slimniekiem, jo uzlabo insulīna darbību ķermenī, palīdzot samazināt cukura līmeni asinīs.

Foto: Shutterstock

Pētījumi uz dzīvniekiem ir parādījuši, ka kanēlis var palīdzēt cīņā ar Alcheimera un Parkinsona slimībām. Tāpat šāda veida pētījumos ir atklāts, ka kanēlis var palīdzēt vēža pacientiem – tam piemīt gan aizsargājošas, gan dziednieciskas īpašības. Kanēlis ierobežo vēža šūnu attīstību un var tās iznīcināt. Tiesa, šo pētījumu rezultātiem vēl ir nepieciešams apstiprinājums.

Kanēlis noderēs arī cīņā ar dažādām infekcijām, jo tam piemīt antibakteriāla un pretsēnīšu iedarbība. Tāpat pētījumi laboratorijā apliecina, ka kanēlim piemīt spēja cīnīties ar HIV vīrusu. Šajā jomā gan arī ir nepieciešami papildu pētījumi, jo tas, kāda un cik efektīva ir kanēļa iedarbība, vēl nav līdz galam pierādīts.

Izvēlies īsto kanēli un neriskē

Uztura speciāliste Baiba Grīnberga norāda, ka tomēr ir gadījumi, kad kanēlis var nodarīt kaitējumu un to uzturā lietot nebūtu ieteicams. Īpaši tas attiecas uz Ķīnas kanēli jeb kasiju, jo tā sastāvā ir viela kumarīns, kas var radīt nepatīkamas blaknes. Īstajā kanēlī šīs vielas ir krietni mazāk.

Foto: Shutterstock

Kopumā kanēlis ir droši lietojama garšviela, norāda Grīnberga. Viņa skaidro: "Līdz 4 mēnešiem ilgi to lietojot pat pa tējkarotei dienā, nekāds kaitējums organismam rasties nevar, taču joprojām ir cilvēki, kam kanēlī esošā viela kumarīns var radīt kādas blaknes, piemēram, saasināt jau esošas aknu slimības."

Pašlaik nav izpētīta ilgstoša kanēļa lietošanas ietekme uz grūtnieču un jauno māmiņu, kas baro bērnus ar krūti, veselību. Tāpēc šajos gadījumos kanēli ieteicams lietot tikai kā garšvielu. Pusaudži un jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem var droši lietot līdz vienam gramam kanēļa katru dienu trīs mēnešus pēc kārtas – nekādu ļaunumu tas nenodarīs.

"Diabēta slimniekiem kanēlis var samazināt cukura līmeni asinīs, radot hipoglikēmiju, tāpēc šiem cilvēkiem kanēlis jālieto tikai kā garšviela, vai arī, lietojot lielākos daudzumos, jāseko līdzi cukura līmenim asinīs," norāda speciāliste. Tāpat ar kanēļa lietošanu jāuzmanās cilvēkiem, kam ir aknu slimības. Tā kā kanēlis var mijiedarboties ar dažādiem medikamentiem, tā lietošana (ja dienā uzņem aptuveni tējkaroti garšvielas) jāpārtrauc vismaz divas nedēļas pirms plānveida operācijām.

Foto: Shutterstock



Foto: Shutterstock



Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press



Foto: Shutterstock



Foto: Vida Press



Foto: Dobeles Dzirnavnieks



