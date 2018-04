Veselīgas ēšanas ābece: rakstu izlase ar ieteikumiem un speciālistu komentāriem

Veselīgs uzturs ir viens no labas pašsajūtas pamatnosacījumiem. Tomēr, kas tas īsti ir un kāpēc ēšanas paradumiem jāpievērš uzmanība, līdz galam saprot tikai daļa cilvēku. Apmaldīties bagātīgajā informācijas klāstā par dažādām diētām un pamatnoteikumiem ir ļoti vienkārši, tāpēc piedāvājam nelielu ceļvedi veselīga uztura labirintā.

Ēšanas paradumi ietekmē ne vien cilvēka labsajūtu, bet ir arī nozīmīgs faktors cīņā ar lieko svaru. Tas var veicināt tā rašanos, kā arī palīdzēt no tā atbrīvoties. Ja vēlies mainīt ēšanas paradumus, lai padarītu ķermeņa aprises sev tīkamākas, paturi prātā, ka dažādas diētas nebūt nav labākais risinājums. Būtiski ir mainīt savu dzīvesveidu ilgtermiņā, nevis periodiski noslogot savu ķermeni.

Lai arī ir iespējams nosaukt dažus veselīga uztura pamatprincipus, piemēram, to, ka uzturā ir jālieto daudz dārzeņu un augļu un ka uzskats par ķermeņa "detoksu" ir mīts, katram cilvēkam ēšanas paradumi jāsalāgo ar savām vajadzībām. Piemēram, cilvēkiem, kas aktīvi nodarbojas ar sportu, ir nepieciešams vairāk enerģijas un olbaltumvielu nekā tiem, kas ikdienā kustas maz.

Izpratni par to, kā uzlabot savu uzturu, lai justos labi un būtu apmierināta ar savu ķermeni, vari gūt, iepazīstoties 14 mūsu izraudzītiem rakstiem par šo tēmu. Iepazīsties ar speciālista komentāriem par to, kāpēc taukus no uztura izslēgt nedrīkst, uzzini, kā atšķirt labos ogļhidrātus no sliktajiem, kā arī iedziļinies tajā, kāpēc badošanās un dažādas diētas tev nebūt nenāk par labu.