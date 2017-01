Veselīgie un vērtīgie našķi: kādus gardumus izvēlēties ziemas mēnešos

Ikviena cilvēka dabā ir vēlme sevi kādreiz palutināt ar kādu kārumu starp ēdienreizēm. Visbiežāk tas gan ir kas neveselīgs, ko ātrumā var paķert veikalā. Kāpēc gan to neaizstāt ar kaut ko pateicīgāku sev pašai? Uztura speciāliste Guna Havensone pastāsta par veselīgajiem našķiem, kādus gardumus izvēlēties attiecīgai sezonai un ar ko našķoties konditorejas izstrādājumu mīļiem.

Jebkam ir savi plusi un mīnusi, arī veselīgajiem našķiem. Uztura speciāliste Guna Havensone stāsta, ka augļu un dārzeņu pluss ir tas, ka tie satur maz kalorijas, tajos ir daudz šķiedrvielas, vitamīni, minerālvielas un fito aktīvās vielas, bet mīnuss – tie ātri sagremojas, nesniedz sāta sajūtu un augļi satur vienkāršos cukurus.

"Uzkodām arī jābūt funkcionālām, vērtīgām, tāpēc parasti es iesaku kombinēt produktus: salds našķis – auglis, šokolāde, zefīrs, bezē cepumiņi smadzenēm, muskuļiem, bet, lai arī būtu darbs gremošanas traktam, – rieksti, šķēle svaigā siera (tējas, mocarella), bezpiedevu jogurts," iesaka Guna Havensone.

Katrai sezonai savi augļi un dārzeņi

Speciāliste uzsver, ka augļi un dārzeņi ir jāizvēlas pēc to sezonalitātes, lai tie būtu vērtīgi veselībai.

Vasaras izskaņā un septembrī vajadzētu izvēlēties arbūzus un melones. Ābolus un bumbierus vajadzētu lietot rudenī. Ziemas mēnešos uztura speciāliste iesaka uzturā lietot citrusaugļus, kivi un ananasus. Vasarā – ogas, plūmes un nektarīnus.

"Augļi savu uzturvērtību lielā mērā zaudē pārstrādes procesā, tāpēc tos iesaka ēst svaigus. Pārstrādes veids, kas ļauj saglabāt maksimāli augļos un ogās esošās uzturvielas, ir ātrā sasaldēšana. Ziemas mēnešos varam mieloties ar saldētām ogām. Ja nav bijusi pašiem iespēja tās sarūpēt un sagatavot vasarā, tās varam nopirkt," skaidro uztura speciāliste.

Augļus un dārzeņus uzturā lietot ir svarīgi ne tikai, lai ieturētu sevi labā formā, bet arī lai nodrošinātu savam organismam spēcīgu imūnsistēmu. Uztura speciāliste Guna Havensone stāsta, kā uzņemt tik ļoti vajadzīgo C vitamīnu un fito (aktīvās vielas no augiem) vielas: "Organisms daudz labāk sapratīs, ja saņemsim šo vitamīnu ar pārtiku, nevis iemetīsim mutē aptiekā pirktu ripiņu. Tā gluži neviļus varam uzņemt arī pārlieku daudz. C vitamīna pārdozēšana ar dabiskiem pārtikas produktiem parasti nav novērojama. Jāatceras, ka C vitamīns ir neizturīgs pret gaisa skābekli, saules gaismu, karsēšanu. C vitamīns šķeļas produktu kulinārās pārstrādes laikā, tomēr skābā vidē saglabājas. Augļi un dārzeņi ir lielisks C vitamīnu un antioksidantu avots.

Fito aktīvās vielas dārzeņiem un augļiem parasti piešķir tiem raksturīgo krāsu, tāpēc jo krāsaināk, jo veselīgāk. Katru dienu uz šķīvja jāizvēlas divas pamatkrāsas: tumši zaļa (rukola, brokoļi, romiešu salāti, spināti utt.) + oranža (ķirbis, burkāns, paprika, apelsīns, melone, aprikozes)."

Alternatīva kūciņu mīļotājiem

Uztura speciāliste gan atgādina, ka konditorejas izstrādājumus labāk ēst svētku reizēs: "Kaloriju ziņā vieglāka izvēle būs rauga mīklas, ne kārtainās mīklas izstrādājumiem. Šokolādes kūku vietā jāizvēlas viegls biskvīts ar biezpiena vai svaigā siera pildījumu. Bet galvenais – ievērot daudzumu. Karlsona ceļu iet nevar, arī svētkos jāēd viens kūkas gabaliņš ar vairākām svecītēm, nevis otrādi. Tas ir ieradums, kuru grūti uzveikt."

Ikdienā iegriezties konditorejā var atļauties tikai tie cilvēki, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu: "Tikai aktīvas sportošanas dienās varam iegriezties konditorejā, jāatceras, ka šie produkti parasti nesatur vitamīnus, minerālvielas un olbaltumvielas, bet sportojot šīs uzturvielas arī ir nepieciešamas."