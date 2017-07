Veselīgs uzturs bez taukvielām nav iedomājams: kāpēc cilvēkam tās nepieciešamas

"Būsim godīgi, izdzirdot vārdu tauki, asociācijas nav pozitīvas – slikts uzturs, liekais svars, aptaukošanās. Taču cik bieži mēs par taukvielām domājam, raugoties uz tām caur veselīguma un lietderības prizmu? Jāteic, ka visai reti," atzīst gastroentroloģe Irita Roderte.

Ir skaidrs, ka, izslēdzot taukvielas no uztura, cilvēks var iedzīvoties lielās problēmās. Tās ir būtiskas komponentes, kas ļauj cilvēkam pilnvērtīgi dzīvot. 2016. gada pētījumā tika noskaidrota Latvijas iedzīvotāju attieksme par veselīgu uzturu. Iedzīvotāji uzskata, ka ir būtiski pievērst uzmanību arī pārtikai, kas ikdienā tiek patērēta. Pētījums rāda, ka sievietes vairāk satrauc ikdienā lietotā pārtika, savukārt 34 procenti no aptaujātajiem vīriešiem atzīst, ka ēd to, ko vēlas, nedomājot par sekām. Lūdzot atšifrēt jēdzienu "veselīgs uzturs", gandrīz 44 procenti iedzīvotāju uzskata, ka pietiekams ūdens patēriņš ir veselīga uztura atslēga.

Respondenti augstu vērtē regulāras maltītes, bet tomēr, kad runa ir par šī paraduma ievērošanu, tā ir viena no mazāk populārākajām izvēlēm. To pašu situāciju var novērot ar cukura patēriņu. Cilvēki uzskata, ka ir svarīgi izvairīties no cukura, tomēr praksē nav īpaši aktīvi. Savukārt produktu svaigums un dažādu produktu grupu samērīgs patēriņš netiek atzīmēti kā veselībai svarīgi, tomēr to cilvēki biežāk ievēro ikdienā. Atbildes liecina, ka ne informācijas trūkums, ne problēmas piekļūt veselīgiem produktiem nav galvenais veselīga uztura ievērošanas šķērslis. 42 procenti respondentu atzīst, ka slinkums un spēku izsīkums ietekmē veselīga uztura paradumu ievērošanu. Savukārt 33 procenti respondentu atklāj, ka ikdienas pienākumi ierobežo plānot veselīgas maltītes.

Tikai kopā ar taukiem iespējams uzņemt taukos šķīstošos vitamīnus (A,D,E,K), kas ir svarīgi organisma pilnvērtīgu funkciju realizēšanai. Omega 3 un omega 6 ir taukskābes, kuras cilvēka organisms pats neražo tāpēc tās nepieciešams uzņemt ar uzturu.

Pētījuma laikā respondentiem tika lūgts norādīt vērtīgāko omega 3, omega 6, omega 9 avotu. Gandrīz 69 procenti respondentu norādīja divas populāras atbildes – augu eļļu un sēklas. Savukārt 30 procenti respondentu vecuma grupā no 18-25 gadiem norāda, ka sarkanā gaļa ir vērtīgākais avots. Realitātē augu eļļas ir tās, kas ir bagātas ar omega 3 taukskābēm. Omega 3 taukskābes ir sastopamas zivīs. Tās atrodas arī vēžveidīgajos, aļģēs, mandelēs, valriekstos, kā arī augu eļļās – linsēklu, zemesriekstu un rapšu eļļās. Augstvērtīgs omega 3 un omega 6 avots ir arī augstas kvalitātes mīkstie margarīni, kuru galvenā sastāvdaļa ir augu eļļas.

"Omega 3 taukskābēm ir asinsvadu paplašinošs, antitrombotisks un pretiekaisuma efekts, tās labvēlīgi ietekmē holesterīna vielmaiņu organismā, mazinot risku sirds asinsvadu slimībām. Arī omega 6 taukskābēm ir iekaisumu mazinošs efekts organismā, līdz ar to tās ir vērtīgas cilvēkiem ar dažādām hroniskām iekaisuma slimībām, " skaidro Roderte.

Iepazīsties – tauki! Kāpēc mums tie nepieciešami?

Roderte stāsta:

1. Tauki nodrošina hormonu un citu bioloģiski aktīvu vielu veidošanos organismā, kas nepieciešams sekmīgai vielmaiņai.

2. Tauki ir enerģijas avots un veido enerģijas rezerves organismā.

3. Tauki ir būvmateriāls muskuļu, iekšējo orgānu un nervu šūnu membrānām. Tiek nodrošināts šūnu veselums, kas ir viens no priekšnoteikumiem dzīvības procesu norisei.

4. Taukiem ir termoregulācijas un amortizācijas (iekšējo orgānu, locītavu, ķermeņa virsmu) aizsargfunkcija.

5. Tauku klātbūtne ēdienā veicina gremošanas sulu (kuņģa sulas, žults, lipāzes) izdalīšanos , kas palīdz sagremot apēsto pārtiku.

6. Tauki piešķir ēdienam garšu, līdz ar to mazina izsalkumu un ir labāka un ilgāka sāta sajūta. Mazinās vēlme pēc saldumiem, ogļhidrātiem, uzkodām.

7. Tauki ir būtiski labas imūnsistēmas nodrošināšanai (īpaši omega 3 taukskābes; laurīnskābe atbalsta organismu, aizsargā pret vīrusu infekcijām; īso ķēžu taukskābes nepieciešamas , lai stiprinātu resnās zarnas gļotādu).

8. Tauki labvēlīgi ietekmē nervu sistēmas funkcionēšanu. Veiksmīga smadzeņu darbība ir atkarīga no kvalitatīvu polinepiesātināto taukskābju esamības organismā. Tas var mazināt pat depresiju.

Kādas taukvielas izvēlēties?



Īpaša uzmanība jāpievērš uzņemto tauku veidam un kvalitātei. Taukos ir sastopamas vairāk kā 100 taukskābes. Dažādos pārtikas produktos ir atšķirīgas taukskābju proporcijas. Liela daļa apēsto tauku daudzumu veido slēptie tauki, kas ir iestrādāti ēdienā.

Mēģinot izprast sabiedrības informētības un zināšanu līmeni par taukvielām, pētījuma dalībniekiem vaicājām par produktiem, kuri var saturēt piesātinātās taukskābes. Šis jautājums respondentiem sagādāja grūtības - daudzi izdarīja minējumus, paļaujoties uz intuīciju. Populārākās atbildes bija sarkanā gaļa, sviests un zivis.

Taču respondenti vecuma grupā no 18-25 gadiem kā atbildi norādīja sarkano gaļu, eļļu un margarīnu. Savukārt populārākā atbilde vīriešiem bija sviests.

"Ir divu veidu tauki – dzīvnieku tauki un augu tauki (jeb eļļas). Dzīvnieku izcelsmes produktos ir mazvērtīgie piesātinātie tauki. Priekšroka dodama produktiem, kur mazāk piesātināto, bet vairāk mononepiesātināto un polinepiesātināto taukskābju (gan omega 6, gan omega3), kam piemīt iepriekš minētās pozitīvās ietekmes uz organismu," skaidro Roderte

Mūsdienās veselīgos taukus iespējams viegli iekļaut uzturā. Tās ir augu eļļas un smērējamās taukvielas. Protams, ka reālie pozitīvie efekti būs atkarīgi no lietotās eļļas kvalitātes. Savukārt eļļas kvalitāte ir atkarīga no iegūšanas veida, apstrādes procesa, uzglabāšanas. Tāpat jāņem vērā produktu termiskās apstrādes paņēmiens. Taukskābju sastāva un to attiecību ziņā jāizceļ rapšu eļļa un saulespuķu eļļa. Rapšu eļļā ir laba omega 6 un omega 3 taukskābju attiecība, kā arī mononepiesātinātās taukskābes. Savukārt saulespuķu eļļā ir īpaši daudz polinepiesātinātās (omega 6) taukskābes. Saulespuķu eļļa ar augstu oleīnskābes saturu ir īpaši piemērota cepšanai un karsēšanai.

Jāpiemin arī cits pārtikas produkts, kas var būt nozīmīgs neaizvietojamo taukskābju avots – margarīns, kas gatavots no saulespuķu vai rapšu eļļas, ir ar augstu mono un polinepiesātināto taukskābju saturu.

Pētījumā respondentiem tika vaicāts norādīt pazīmes, kas liecina par margarīna labo kvalitāti. 33 procenti aptaujāto norāda, ka ir svarīgi, lai margarīns nesatur palmu eļļu. Savukārt 27 procenti atzina, ka nezina, kas atrodas margarīnā, vai ikdienā to neizmanto un nevar spriest par tā kvalitāti.

"Daudzi baidās uzturā lietot margarīnu iespējamo trans tauku dēļ. Taču mūsdienās to izgatavo no kvalitatīvām augu eļļām, apstrādājot tā, lai tās saglabātu visas eļļai raksturīgās labās īpašības un uzturvērtību. Trans tauku margarīnā praktiski nav vai arī ir ļoti nelielā daudzumā. Tāpēc pievērsiet uzmanību sastāvam," skaidro Roderte.

