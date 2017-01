Vienkārši iegaumējami un izpildāmi paņēmieni lieko kilogramu zaudēšanai

Jau sen plāno nomest svaru vai vienkārši ēst veselīgāk, bet nespēj sekot līdzi neskaitāmiem noteikumiem, jo tos ir grūti atcerēties un izpildīt? "Health" ir publicējis četrus uztura speciālistes Sintijas Sasas (Cynthia Sass) sagatavotus ieteikumus veselīgākam uzturam un svara zaudēšanai. Protams, neviens nevar solīt maģisku rezultātu, tomēr šos principus ir vienkārši atcerēties un to ievērošana patiešām var palīdzēt atbrīvoties no pāris kilogramiem, kā arī atkal ielīst vecajās, šaurajās biksēs.

Dārzeņi – tavu maltīšu zvaigzne

Ja to vēl nedari, ir pienācis pēdējais laiks sākt ēst vairāk dārzeņu. Tos vajadzētu lietot katrā ēdienreizē, pat brokastīs. Centies, lai dārzeņu porcija būtu divu tenisa bumbiņu lielumā. Galvenais labums no dārzeņu ēšanas – tajos ir maz kaloriju, bet daudz vērtīgu uzturvielu, šķiedrvielu un ūdens. Ja dārzeņi būs galvenā tavu maltīšu sastāvdaļa, uzņemto kaloriju daudzums samazināsies, bet tu vienalga uzņemsi visu nepieciešamo un nejutīsi izsalkumu.

Brokastīs vari sakult un apcept olu (bet neizmanto lielu daudzumu eļļas). Garšai vari izmantot itāļu stila garšvielas, kurkumu un melnos piparus. Ēd to kopā ar sagrieztiem tomātiem, spinātiem, papriku vai citiem dārzeņiem. Arī pusdienās un vakariņās izvēlies salātus, ēd tos makaronu vai balto rīsu vietā. Olbaltumvielas neuzņem no taukainiem produktiem – izvēlies zivi vai vistu. Taukvielas uzņem no sēkliņām, riekstiem vai avokado, ko viegli var pievienot salātiem.

Uzņem vairāk šķidruma

Ja tu savu rītu iesāc ar kafiju, no tās nav obligāti jāatsakās, tomēr ierobežo tās daudzumu. Nedzer vairāk par vienu tasīti dienā. Vēlāk lieto šķidrumus, kas tavam organismam darīs vairāk laba, piemēram, ūdeni vai vieglu tēju. Ja vēlies piešķirt ūdenim garšu, iemet tajā kādu piparmētras lapiņu, nedaudz bazilika, ingvera vai saspiestas ogas.

Ļoti būtiski ir izvairīties no dzērieniem, kas satur saldinātājus. Neļauj sevi apmuļķot uzrakstiem, ka limonāde ir bez kalorijām vai ka tā ir diētiska. Šādi dzērieni var modināt kāri pēc saldumiem, bojāt apetīti vai veicināt vēdera uzpūšanos. Tāpat atceries, ka, lai nodrošinātu labu miegu, kofeīnu saturošu tēju nevajadzētu dzert vēlāk nekā sešas stundas pirms došanās gulēt. Paturi arī prātā, ka šķidrumu lietošana neilgi pirms gulētiešanas arī var kaitēt miegam, jo nakts laikā tev būs nepieciešamība apmeklēt tualeti.

Ierobežo uzkodu daudzumu

Našķošanās un uzkodas ārpus noteiktā režīma ir pieļaujamas tikai divos gadījumos – ja esi patiešām izsalkusi vai nepieciešams uzņemt uzturvielas starp ēdienreizēm. Uzkodas ir atļautas un pat vēlamas, piemēram, ja pusdienas ieturi ap pulksten 12, bet vakariņas ieplānotas tikai pulksten 19. Veselīgas uzkodas darbinās tavu vielmaiņu, palīdzēs uzturēt veselīgu cukura līmeni asinīs, nodrošinās enerģiju un ļaus izvairīties no pārēšanās vēlāk.

Aizmirsti gan par tādiem ēdieniem kā čipsi, saldie enerģijas vai šokolādes batoniņi. Labāk izvēlies riekstus, augļus un svaigus dārzeņus. Lai radītu sāta sajūtu, dārzeņus vari ēst kopā ar humusu vai ceptiem turku zirņiem.

Tavs našķis – melnā šokolāde

Speciāliste iesaka pamēģināt arī nelielu triku, kas daudziem viņas klientiem ir palīdzējis zaudēt svaru. Velti nedaudz laika sev un palutini sevi ar melno šokolādi. Izbaudi dažus gabaliņus šī garduma, neļaujoties nekādiem traucēkļiem. Uz brīdi aizmirsti par telefonu, datoru un televizoru. Tikai atceries, ka jāizvēlas šokolāde, kuras sastāvā ir vismaz 70 procenti kakao. Un neaizraujies – neapēd vairāk par pāris gabaliņiem.

Pētījumi parāda, ka melnā šokolāde var palīdzēt samazināt kāri pēc saldumiem, kā arī ļoti sāļiem ēdieniem. Sevis palutināšana palīdzēs izvairīties no pieēšanās ar citiem labumiem. Tāpat gabaliņš melnās šokolādes pēc pusdienām vai vakariņām palīdzēs atvairīt vēlmi pēc saldā ēdiena un citiem našķiem.

Uztura speciāliste Inga Širina norāda, ka šīs četras izmaiņas ēšanā noteikti nav vienīgais veids, kā rūpēties par savu figūru, bet nekādu ļaunumu tās nenodarīs. Viņa arī atgādina, ka, iegādājoties gatavus ēdienus, piemēram, humusu, veikalā vienmēr ir jāpārliecinās, kas ir to sastāvā. Pašu gatavots ēdiens parasti ir veselīgāks.