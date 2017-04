Vitamīnu lādiņš pavasarī: veselīgas un vērtīgas nezāles, ko likt uz šķīvja

Līdz brīdim, kad varēsi notiesāt piemājas dārziņā sasētus zaļumus, vēl kāds laiciņš jāpagaida, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka jau tagad nevari saēsties gardus un vitamīniem bagātus augus – tie atrodami ne tikai dārzā, bet arī pļavā. Iepazīsties ar dažiem augiem, kas būs daudz vērtīgāki, atrodoties tavā šķīvī, nevis komposta kaudzē kopā ar citām nezālēm.

To, ka zaļumi uzturā ir jālieto, apšauba vien retais. "Organisms no zaļajiem augiem iegūtās olbaltumvielas uzņem un pārstrādā labāk nekā no pākšaugiem iegūtās, turklāt zaļumi palīdz attīrīt organismu un atbrīvot to no skābēm. Un, visbeidzot – zaļajos augos esošais hlorofils spēj uzlabot mūsu asins sastāvu un labvēlīgi ietekmēt šūnu aizsardzības un atjaunošanās spējas," skaidro uztura speciāliste Dagnija Brūvere.

Viņa stāsta, ka veselībai noderīgi ir ne vien dārzos īpaši audzēti zaļumi, bet arī dažādi augi, ko mēdz uzskatīt par nezālēm. Tās lasot vai iegādājoties, ir jāpievērš uzmanība vietai, kur tās augušas. Netīrā un piesārņotā vidē, piemēram, šosejas malā, augušus zaļumus uzturā lietot nav ieteicams.

To, ka nezālēs ir ļoti daudz vērtīgu vielu, atzīmē arī "Live Science", piebilstot, ka tās nereti ir veselīgākas par dārzā esošajiem labumiem. No Latvijā labi zināmiem augiem ir izceltas pieneņu, nātru un ceļteku pozitīvās īpašības. Ja kādā saulainā dārza stūrī redzi jau zaļojam kādu no šiem augiem, neiznīdē to, bet izmanto gardu salātu pagatavošanai vai pievieno veselīgam kokteilim, ko smalcini blenderī.