Bieži peltā latviešu otrā maize – kartupelis. Kas tajā vērtīgs un padomi gardām maltītēm

Kartupeļi jau izsenis ir viens no populārākajiem produktiem Latvijas virtuvēs, un tie nereti tiek dēvēti arī par latvieša otro maizi. Tiesa, pēdējā laikā tupeņus sāk aizstāt dažādi ievesti produkti, piemēram, rīsi. Nereti kartupeļu vietā izmanto produktus, kas kaut kādu iemeslu dēļ tiek uzskatīti par veselīgākiem. Vai tiešām vietējais kartupelis, pašu audzēts vai tirgū iegādāts, ir tik slikts?

Izrādās – kartupelis ir pat ļoti vērtīgs produkts, jo satur daudz noderīgu uzturvielu. Tas ir barojošs un bagāts ar ogļhidrātiem, tāpēc nav ieteicams kā maltītes pamats tiem, kas vēlas samazināt ķermeņa svaru. Tāpat jāņem vērā, ka šo dārzeni var pagatavot ļoti dažādos veidos un ar visu mizu cepts tupenis noteikti būs vērtīgāks, kā arī figūrai draudzīgāks, nekā tas, ko sagriezīsi un cepsi sviestā vai vārīsi eļļā.

Iedvesmojoties no "Healthline", "Medical Daily" un "Medical News Today" uztura ekspertu ieteikumiem un skaidrojumiem, piedāvājam iepazīties ar to, cik vērtīgs ir kartupelis, kā arī ieteikumiem piesardzīgai to lietošanai. Noslēgumā tu vari ieskatīties arī portāla "Tasty" recepšu krājumos gardai un dažādai dārzeņa pagatavošanai.