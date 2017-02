Citrusaugļi – vitamīnu lādiņš ziemā, ar ko nevajag pārspīlēt

Citroni ir vieni no retajiem augļiem, kuru sezona ir visa gada garumā. Ziemā veikalu plauktos gozējas arī apelsīni, pamelo, greipfrūti un citi citrusaugļi. Tie visi ir vērtīgs C vitamīna avots un noderīgs līdzeklis cīņā ar saaukstēšanos, kā arī slimību profilaksei. Citrusaugļiem ir arī daudz citu vērtīgu īpašību, kāpēc to lietošana uzturā nāks par labu veselībai ne tikai laikā, kad apkārt daudzi šķauda un klepo, bet visa gada garumā. Tomēr speciālisti norāda, ka ar citrusaugļu lietošanu uzturā pārspīlēt nevajadzētu.

Visos citrusaugļos daudz vērtīga "Prevention" norāda, ka citrusaugļiem piemīt ļoti daudz pozitīvu īpašību – tie palīdz uzlabot veselību un pašsajūtu. Citrusaugļi ir ļoti vērtīgi, jo satur ne vien daudz noderīgu vitamīnu, bet ir arī bagātīgs šķiedrvielu avots. Šķiedrvielas rada sāta sajūtu un ar tām bagāti produkti ir ieteicami cilvēkiem, kas vēlas zaudēt svaru. Citrusaugļos esošās šķiedrvielas palīdz normalizēt holesterīna un glikozes līmeni asinīs. Tāpat citrusaugļi palīdzēs tikt galā ar dažādām slimībām, piemēram, saaukstēšanos. Tajos esošais C vitamīns veicinās ātrāku atlabšanu. Tāpat tie palīdzēs uzlabot sirds veselību, jo tajos ir augos atrodami savienojumi – flavonoīdi. Jāpiebilst arī, ka C vitamīns palīdz pazemināt holesterīna līmeni asinīs, kā arī uzņemt pārtikā esošo dzelzi un citas vērtīgas vielas. Tāpat C vitamīns uzlabo ādas izskatu un veselību. Citrusaugļi arī palīdz nodrošināt stabilu cukura līmeni asinīs – pēc veselīgo našķu ēšanas cukurs izdalās lēni un vienmērīgi, sniedzot enerģiju ilgākam laikam. Citrusaugļos ir arī daudz kālija, kas ir nepieciešams muskuļiem, minerālvielu balansam un šķidrumu plūsmas regulēšanai organismā. Tas palīdz labāk izskalot ķermenī esošos sāļus un samazina sirdstriekas risku. Foto: Shutterstock Kas par daudz, tas par skādi Tomēr arī citrusaugļiem ir savi trūkumi un ne visi cilvēki tos var lietot uzturā, jo daļai vienkārši ir alerģija. "Authority Nutrition" norāda, ka pārāk daudz citrusaugļu par labu nenāks nevienam, jo tajās esošās skābes var bojāt zobu emalju un veicināt caurumu veidošanos. Ja visu dienu dzersi ūdeni ar citrona sulu, tavi zobi par to noteikti nebūs pateicīgi. Tāpat der paturēt prātā, ka augļi vienmēr ir veselīgāki nekā sula, pat ja tā ir svaigi spiesta. Dzērienā joprojām būs daudz vitamīnu un minerālvielu, bet ar tās palīdzību tu uzņemsi ļoti daudz cukura, kas var veicināt lieko kilogramu veidošanos un izraisīt aknu problēmas. Tāpat sulā praktiski nav vērtīgo un organismam nepieciešamo šķiedrvielu. Ja vēlies uzzināt, kas vērtīgs ir dažādu populāru sulu sastāvā, lasi šeit. Ja tu lieto medikamentus, uzmanies, uzturā lietojot greipfrūtus un to sulu. Tajā esošās vielas var ietekmēt zarnās esošu enzīmu, kas samazina medikamentu uzsūkšanos. Tas nozīmē, ka tavs organisms var uzņemt vairāk medikamentu, nekā nepieciešams. Foto: Shutterstock Katram auglim sava vērtība Lai arī vērtīgi ir visi citrusaugļi, tie savā starpā tomēr nedaudz atšķiras. Piemēram, Latvijas Lauksaimneicības universitātes veiktajā pētījumā ir noskaidrots, ka glāzē veikalā nopērkamās apelsīnu sulas ir 93 procenti no dienā nepieciešamā C vitamīna daudzuma, bet greipfrūtu sula ir vērtīgs līdzeklis vielmaiņas paātrināšanai. Pamelo ir lielisks līdzeklis uztura dažādošanai, jo satur daudz vērtīgā C vitamīna, kā arī ir lielisks ogļhidrātu avots, skaidro uztura speciāliste Eva Kataja. Šis auglis palīdz uzlabot imūnsistēmas darbību, uzlabo gremošanu un kaulu veselību, kā arī palīdz samazināt asinsspiedienu. Arī mandarīni ir ļoti vērtīgi un veselīgi augļi. Tomēr arī ar tiem jābūt uzmanīgiem, jo pārāk daudz mandarīnu var radīt nepatīkamas sajūtas un to sastāvā ir daudz cukura. Vairāk par mandarīnu ietekmi uz veselību lasi šeit.