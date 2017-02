Dabīgie veselības uzturētāji: augļi, ogas un zaļumi spēkam un enerģijai

Veselīgs uzturs ir viens no pamatnosacījumiem, lai tu justos enerģijas pilna, moža un retāk slimotu. To, ka dažādi zaļumi, augļi, ogas un dārzeņi ir lielisks veselības un spēka avots, zina teju ikkatrs. Tomēr vērtīgo minerālvielu un vitamīnu daudzums katrā no tiem ir atšķirīgs. Lai uzņemtu vērtīgas uzturvielas, ir jāzina, kur tās atrast.