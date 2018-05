Iecienītais vasaras kārums – saldējums. Kāpēc tas ir našķis un cik daudz drīkst apēst

Karstajās vasaras dienās viens no iecienītākajiem cilvēku kārumiem ir saldējums. Neapšaubāmi – šajā laikā pieprasījums pēc kāruma pieaug. Tomēr jāpatur prātā, ka ar tā lietošanu uzturā, īpaši, ja ikdienā tev nav daudz fizisko aktivitāšu, nevajadzētu aizrauties. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad saldējuma iepakojums vēsta, ka tas ir "veselīgs" našķis.

Lietojot uzturā saldējumu, ir jāpievērš uzmanība tam, cik daudz cukura tajā ir un vai tam nav pievienoti nevērtīgi tauki vai citas sastāvdaļas, no kā tu gribētu izvairīties. Tāpat ir jāatceras, ka tas nav produkts, ko ieteicams ēst katru dienu neierobežotā daudzumā. Gluži tāpat kā citi našķi, tas uzturā jālieto ar mēru.

Ja tomēr vēlies sevi palutināt nedaudz biežāk vai arī pacienāt ar saldējumu pacienāt bērnus, pamēģini pagatavot saldējumu pati. Tā tu varēsi kontrolēt ne tikai pievienotā cukura daudzumu, bet arī sastāvdaļu kvalitāti. Saldējumu var lieliski aizstāt ar našķi, kas gatavots no sasaldētām ogām un augļiem. Šajā rakstā tu vari iepazīties ar 10 vienkāršām un gardām saldējumu receptēm, bet šeit atradīsi ieteikumus našķa pagatavošanai bez saldējuma mašīnas.

Viens no populārākajiem saldējumiem Latvijā ir plombīra saldējums, liecina tirgus izpētes uzņēmuma "Nielsen" dati. Plombīra saldējuma tirdzniecības apjoms Latvijas lielveikalos veido gandrīz vienu trešdaļu no kopējā pārdošanas apjoma. Plombīrs saglabā savas līderpozīcijas no maija līdz septembrim, kas ir saldējuma tirdzniecības karstākā sezona. Otrajā vietā ierindojas dabīgā krējuma un piena saldējumi, bet trešajā vietā ir lētāki saldējumi, kas gatavoti no piena pulvera. Tāpat jāpiebilst, ka Latvijā ir iecienīti vietējo ražotāju saldējumi. Pircēji bieži izvēlas arī Lietuvā un Igaunijā gatavotus našķus.